Negoziato tra Russia e Ucraina: scambio di 300 soldati prigionieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che 150 militari russi sono stati rimpatriati a seguito dei negoziati con l'Ucraina. In cambio sono stati trasferiti 150 prigionieri di guerra delle forze di Kiev. Lo riferisce la Tass. «Il 30 dicembre, a seguito del processo di negoziazione, sono stati restituiti 150 militari russi dal territorio controllato dal regime di Kiev.

In cambio, 150 prigionieri di guerra sono stati trasferiti alle forze armate ucraine sul territorio della Bielorussia, dove ricevono la necessaria assistenza psicologica e medica e hanno anche la possibilità di contattare i parenti», si legge nel comunicato del ministero. «Tutto il personale militare rilasciato verrà portato in Russia per le cure e la riabilitazione negli istituti medici del ministero della Difesa russo». Il ministero ha aggiunto che gli Emirati Arabi Uniti hanno fornito un impegno di mediazione umanitaria per il ritorno dei russi dalla prigionia. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti alla sicurezza per l'Ucraina da circa 2 miliardi di euro, nel tentativo di fornire sostegno a Kiev prima che il presidente eletto Donald Trump entri in carica il prossimo 20 gennaio.

«Oggi sono orgoglioso di annunciare quasi 2,5 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza per l'Ucraina, mentre il popolo ucraino continua a difendere la propria indipendenza e libertà dall'aggressione russa», si legge in un comunicato del presidente Joe Biden. Gli Stati Uniti hanno trasferito più di 66 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina durante la presidenza di Joe Biden, secondo il bilancio fornito dal Pentagono mentre mancano 20 giorni all'insediamento del nuovo presidente Usa, Donald Trump. Di questo importo, circa 65,4 miliardi di dollari sono stati spesi durante l'operazione militare speciale russa in Ucraina, ha aggiunto il Pentagono. Secondo il dipartimento della Difesa, durante la presidenza Biden, gli Stati Uniti, tra le altre cose, hanno trasferito a Kiev tre batterie del sistema di difesa aerea Patriot e 12 sistemi di difesa aerea Nasams.

La Russia è contraria al dispiegamento di peacekeeper occidentali in Ucraina come parte di un accordo per porre fine al conflitto che dura da quasi tre anni ha fatto sapere il ministro degli Esteri Sergei Lavrov sottolineando che Mosca si oppone a tale idea e ad altre proposte dal presidente eletto americano Donald Trump.

«Certo, non siamo soddisfatti delle proposte avanzate dai rappresentanti del presidente eletto di posticipare l'adesione dell'Ucraina alla Nato di 20 anni e di inviare in Ucraina un contingente di peacekeeping di forze britanniche ed europeè», ha detto Lavrov. Il Cremlino aveva precedentemente affermato che era «troppo presto per parlare di peacekeeping».