Oslo, il principino arrestato per stupro

Ascolta ora 00:00 00:00

La polizia norvegese ha arrestato Marius Borg Høiby, ventisettenne figlio della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit. L'accusa è gravissima: sospetto stupro. La polizia ha dichiarato che il giovane, nato da una relazione precedente al matrimonio del 2001 di Mette-Marit con il principe ereditario Haakon, è sospettato di aver violato il codice penale «che riguarda i rapporti sessuali con una persona incosciente o per altri motivi incapace di resistere all'atto», come si legge nel comunicato. «Quello che la polizia può dire sullo stupro è che la vittima non sarebbe stata in grado di resistere all'atto», ha dichiarato la polizia.

Borg Høiby era stato arrestato lo scorso 4 agosto a seguito di una lite notturna nell'appartamento di una donna a Oslo con cui aveva una relazione e accusato di averle causato danni fisici. Secondo i media norvegesi, la polizia avrebbe trovato un coltello conficcato in una delle pareti della camera da letto della donna. A settembre è stato nuovamente arrestato per aver violato un ordine restrittivo. Poi sono emerse nuove accuse che hanno portato al nuovo arresto. Quando è finito in manette lunedì era in auto con la presunta vittima dell'incidente di agosto.

Non è ancora stato deciso se il ragazzo sarà sottoposto a custodia cautelare.

Marius è cresciuto con i fratellastri - la principessa Ingrid Alexandra, 20 anni, e il principe Sverre Magnus, 18 anni - con la madre e il pricnipe ereditario Haakon ma non ha un ruolo pubblico ufficiale.