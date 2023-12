Nei "suoi" social diluvio di sfottò e critiche

La rete dà, la rete toglie. Lo sguardo contrito e il volto penitente non bastavano; per singhiozzare le proprie zoppicanti scuse sul caso del pandoro griffato, Chiara Ferragni si era presentata sul web con un look finto-dimesso. Di grigio vestita, secondo i canoni di quella che in molti hanno ironicamente bollato come un'armocromia della figuraccia. Già, perché certi dettagli non sfuggono ai frequentatori dei social network, che in rete hanno riversato profluvi di sfottò e di commenti negativi nei confronti dell'imprenditrice digitale. In una serie di irriverenti fotomontaggi, ad esempio, quest'ultima è stata accostata ad Aboubakar Soumahoro proprio per quel suo abbigliamento «da piagnisteo». Come la Ferragni, infatti, anche il deputato con gli stivali aveva indossato un maglione grigio durante l'ormai celebre video nel quale si lamentava per le polemiche che lo avevano travolto di rimbalzo sul caso delle coop pro-migranti gestite da sua moglie e sua suocera.

«Ferragni e Soumahoro hanno lo stesso armocromista», ha scherzato qualcuno. Sui social, poi, sono spuntati una serie di meme ispirati all'abito che l'influencer aveva sfoggiato a Sanremo, con quella scritta mostrata di spalle: «Pensati libera». Nel dileggio online, il messaggio è però cambiato: «Pensati falsa beneficenza», «Pensati pandoro». Ad aggiungere il loro affondo, anche i militanti di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia: «Pensati errore comunicativo», con riferimento alla poco convincente motivazione che Ferragni aveva dato per giustificarsi. E nel vortice delle critiche sono finiti anche i sospetti su un'analoga operazione solidale che l'imprenditrice aveva promosso attraverso la vendita delle uova di Pasqua.

Proprio alla luce di eventuali e ulteriori sviluppi, qualcuno giocando con le parole - ha chiosato: «Ormai si è aperto il vaso di Pandoro». Tra severe riprovazioni e spietate ironie, il popolo della rete non ha perdonato la consorte di Fedez: una ricerca di SocialData per Adnkronos ha rivelato come, su milioni di interazioni social generate dalla vicenda, 7 reazioni su 10 siano contro di lei. Chiara e il suo gruppo vengono accusati da molti utenti di non aver tenuto un comportamento corretto verso il pubblico. E questo è forse lo smacco più pesante per i Ferragnez, la cui popolarità è dovuta proprio a quell'effimero ma redditizio mondo costruito a colpi di like.