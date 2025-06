Bmw forza il blocco e travolge un’auto

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'auto con a bordo tre persone è fuggita a un controllo dei carabinieri e poco dopo si è schiantata contro una Tipo in cui viaggiavano marito e moglie: l'uomo è morto e la donna, che era al volante, è rimasta ferita.

È quanto avvenuto la scorsa notte a San Matteo della Decima, una frazione di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna. I tre che erano a bordo dell'auto che non si è fermata al controllo sono scappati: due sono stati fermati poco dopo mentre il terzo, un 22enne che era alla guida, è stato bloccato a casa e fermato. Ora dovrà rispondere di omicidio stradale.

A bordo della Tipo, centrata in pieno, c'erano Bruno Ansaloni, 56 anni e imprenditore agricolo, e (al volante) la moglie, di 52 anni: stavano andando a prendere la figlia a una festa. La loro auto è stata letteralmente travolta da una Bmw in fuga per evitare un controllo dei carabinieri a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Lui è morto subito dopo l'impatto, la moglie è rimasta gravemente ferita e ora si trova ricoverata, in prognosi riservata, all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Ansaloni era il titolare dell'azienda agricola che porta il suo nome, sita nel comune di S. Agata Bolognese nel fondo «Morandina», come specificato nella scheda pubblicata sul sito di «Campagna Amica».

Alla guida della Bmw c'era un 22enne, nato in Italia e qui residente di origine nord africana, che era in auto con altri due amici, italiani: i tre avevano passato insieme la serata.

A San Matteo della Decima, a quanto appreso, era in corso una festa di paese e quando i militari dell'Arma, in strada per un controllo, hanno visto la Bmw lanciata a tutta velocità che non si è fermata, l'hanno seguita, tenendosi a distanza, con sirene e luci accese, anche nel tentativo di allertare gli altri automobilisti di prestare attenzione al mezzo in corsa, impegnato in manovre pericolose. Al momento dello schianto, decine di persone sono accorse sul luogo. Esami tossicologici e interrogatori chiariranno cosa c'è alla base della fuga della Bmw.