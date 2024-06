Nel nuovo pacchetto sicurezza la norma anti-occupazioni. Giro di vite su chi ruba le case

Ascolta ora 00:00 00:00

Una norma «anti-Salis» nel Dl sicurezza. Se la neoeletta eurodeputata Ilaria Salis difende la sua scelta di aver fatto parte dei movimenti per la casa, e di aver anche occupato in prima persona, a replicarle è il sottosegretario all'Interno in quota Carroccio, Nicola Molteni. Che dopo le polemiche degli ultimi giorni le ha ritagliato addosso, appunto, una norma del pacchetto sicurezza, definendola esplicitamente una «risposta» normativa alle esternazioni della donna, che ha lasciato il carcere di Budapest dopo 15 mesi di dura reclusione grazie alla sua vittoriosa corsa nelle liste di Avs alle ultime europee.

«Trovo vergognosa l'uscita dell'onorevole Salis sulle case popolari», ha ringhiato Molteni, proseguendo l'affondo: «L'unica risposta è il pacchetto sicurezza, di cui uno degli elementi fondamentali è proprio la norma per sanzionare in maniera più gravi le occupazioni abusive e illecite».

Sul punto, insomma, il sottosegretario leghista e l'eurodeputata ex «okkupante» vedono la questione decisamente agli antipodi. E se per la Salis, che lo ha chiarito nei suoi post sull'argomento dell'ultima settimana, «chi entra in una casa disabitata prende senza togliere a nessuno, se non al degrado, al racket o ai palazzinari», se l'eurodeputata è tanto convinta di ciò che dice da rimarcare come, per lei, «affermare il contrario è bassa retorica politica», per Molteni invece «la proprietà è un diritto inviolabile, e sono troppi i casi che si vedono espropriato e limitato un diritto costituzionalmente tutelato». Nello specifico, Molteni non ha rivendicato solo «pene più severe» per chi si insedia abusivamente in casa d'altri, ma ha ricordato come la nuova normativa preveda «anche una procedura d'urgenza per riassegnare al legittimo proprietario il bene occupato». Se l'insegnante di Monza ha sostenuto che «vivere in una casa occupata non è qualcosa da furbetti» ma è anzi «logorante», perché «ti fa vivere quotidianamente nella paura che ti vengano a svegliare e ti buttino fuori di casa», il pacchetto sicurezza spinge proprio per restituire l'alloggio al suo titolare. E Molteni ha rimarcato come il decreto «difende il naturale e sacrosanto diritto di proprietà, ma soprattutto i più deboli, le fasce più vulnerabili». E il sottosegretario, sul punto, ha ricordato in particolare «i casi degli anziani che, magari al rientro da un ricovero in ospedale, si trovano la casa occupata».

«Ognuno risponde al proprio elettorato e alla propria coscienza: se per qualcuno occupare è considerato un atto legittimo o di necessità, per me è un reato», ha assicurato Molteni. Rimarcando come la norma «anti-Salis», quella «che alza le pene e snellisce l'iter per riconsegnare al legittimo proprietario l'immobile», sia proprio il «fiore all'occhiello» del pacchetto sicurezza.