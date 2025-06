Il nemico al tappeto e gli Usa al fianco. Israele può esultare

Ci vorrà un po' di tempo perché il significato rivoluzionario di quello che è avvenuto durante la guerra dei Dodici Giorni diventi chiaro a tutti. In realtà è semplice: uno dei migliori risultati strategici e diplomatici che Israele abbia mai raggiunto, paragonabile alla guerra dei Sei Giorni, un Paese da 10 milioni di abitanti contro un colosso da 90. Il risultato è nascosto: in primo piano il tragico colpo inferto a Beer Sheva, uccidendo e ferendo famiglie nei rifugi. La propaganda dei mullah iraniani, con i patetici proclami di vittoria di un regime ferito a morte che si aggrappa all'investimento disastroso di costruire un'arma atomica per distruggere Israele e ricattare il mondo, in cui ha perduto miliardi di dollari sottratti alla vita del Paese.

C'è un altro schermo che cela l'evento maggiore, ed è quello del teatro, delle battute di Trump: "What a fuck they are doing", mentre sale sull'elicottero che lo porta verso la Nato. Là il cessate il fuoco deve splendere e Israele gli rovina il lavoro volando per rispondere a un attacco che ha violato la tregua. Era già successo un'altra volta, quando gli Hezbollah a novembre in piena tregua spararono due missili. Israele risponde alle provocazioni: Hezbollah ricevette 40 attacchi, da allora stanno quieti. Ma stavolta, dopo una telefonata molto diretta, c'è stata un'inversione a u degli aerei dopo una botta simbolica su Teheran.

Ma, oltre gli schermi, la sostanza consiste nella grande svolta storica: Khamenei ha perso la possibilità di acquisire l'atomica, è stato raggiunto lo scopo centrale di Netanyahu che spiega: "Questa vittoria durerà per generazioni". E pensa a un viaggio negli Usa. Ron Dermer ne è stato più del braccio destro, tessitore di risultati equilibrati, consapevoli delle esigenze americane, prive di aspirazioni estreme. Durante le operazioni dell'Idf a 2mila km di distanza hanno fatto a pezzi fabbriche di missili e sistemi di difesa aerea; col Mossad hanno eliminato il network di scienziati, militari e uomini che lavoravano alla bomba, hanno distrutto la centrale tv e colpito la prigione di Evin dove l'Iran torturava i nemici del regime.

L'intervento Usa, taciuto fino all'ultimo è stato un regalo di prima mattina, coordinato da mesi, quando invece era negato da tutti quelli che immaginavano Netanyahu abbandonato da Trump. Adesso c'è chi pompa la versione della negazione dei danni giganteschi che invece hanno sicuramente portato i B2 che hanno scaricato sulle tre centrali le bombe bunker-buster mentre i sottomarini sparavano 30 Tomahawk per completare la distruzione. Il danno è tale che per anni, quali che siano le intenzioni di Khamenei, se uscirà dal nascondiglio, non saranno perseguibili comunque. La destituzione del regime è nelle mani del popolo iraniano adesso, qui si apre un capitolo nuovo per tutto il mondo che crede nella libertà. Ma un fatto è evidente: anche per la maggioranza di iraniani che odiano il regime il cambiamento sarà molto più agevole. Non ha più la riserva di terrorismo e energia nelle Guardie della Rivoluzione e fuori, nell'anello di terrore costruito con Hamas, Hezbollah, Houthy e regime siriano.

Cambia il vento, cambia il Medioriente e il mondo: Trump e Netanyahu consolideranno l'alleanza più conveniente per la pace e il benessere di chi si unisca, anche l'Europa: la sconfitta degli ayatollah porterà a una fioritura dei patti di Abramo e forse a una rapida sconfitta di Hamas.

Israele, prova a respirare, cammina per le strade e fa la spesa, ricomincia a pensare a tornare a casa e a riaprire lo studio o la bottega, manda i bambini per un'ora a giocare al campo di calcio e fa il suo sogno più bello: che tornino a casa i rapiti, 20 di loro ancora vivi. I macellai superstiti che fecero male i loro calcoli certo ci pensano.