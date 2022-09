"Né veti, né patto con Draghi": FdI smentisce le polemiche sul toto nomi

Incontro a Montecitorio tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, il primo dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni. " Il colloquio, durato circa un'ora, è stato il primo dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche e si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti ", riferiscono fonti di Fratelli d'Italia. I due leader hanno fatto il punto delle priorità e della situazione all'ordine del giorno per le prossime settimane. " Particolare attenzione è stata riservata ai dossier del caro energia e approvvigionamento energetico anche alla luce dei recenti sviluppi in ambito internazionale", viene spiegato. "Non si è parlato né oggi e né in questi giorni di nomi, incarichi, attribuzioni di deleghe né separazioni di ministeri ", hanno aggiunto le fonti di FdI.

Ovviamente, tra i due viene riferito che non si è parlato di nomi né di possibili formazioni per il prossimo governo. Per il momento, questo argomento non è in agenda per i due leader, anche perché si tratta di questioni che dovranno essere affrontate a un tavolo in cui ci saranno anche gli altri alleati, oggi assenti. Ed è stato smentito anche l'ipotetico patto Meloni-Draghi, la cui notizia era circolata nelle scorse ore.

Giorgia Meloni ha lasciato Montecitorio per ultima dopo l'incontro con Matteo Salvini. " Non faccio dichiarazioni ", ha dichiarato Giorgia Meloni uscendo dal palazzo, una linea di silenzio che ha deciso di mantenere in questi giorni di caos per evitare di alimentare ulteriormente voci e indiscrezioni. La leader di Fratelli d'Italia, però, quando i cronisti le hanno chiesto se sia soddisfatta della giornata e sia ottimista sul prosieguo del cammino, ha detto: " Io sono sempre ottimista. È quello che mi ha portato fin qui ".