"No alla violenza": il pugno duro di Mattarella contro i No vax

" Non possono prevalere i pochi che vogliono imporre le loro teorie antiscientifiche, con una violenza a volte insensata ". Usa toni duri Sergio Mattarella, parlando in occasione della cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere del Lavoro, a poche ore dall'ultimo assalto a un centro vaccinale. Aggressioni che comunque non incrinano il senso di fiducia che gli italiani debbono provare, sostiene Mattarella, per " avere affrontato una prova durissima, dimostrando senso di responsabilità ".

Ma anche " serietà e senso di appartenenza di comunità ", che hanno permesso di riprendersi " spazi di libertà e la possibilità di riprendere in mano le nostre vite ". È ottimista, dunque, il presidente. Perchè ad accrescere le speranze per la ripresa economica e, più in generale, il futuro del Paese c'è la congiuntura favorevole che l'Italia sta attraversando: " La nostra economia cresce a ritmiincoraggianti, superiori alla media di altri paesi europei e in Italia la campagna vaccinale ha più' successo che altrove ". Ma, rammenta Mattarella, è necessario " andare oltre la congiuntura favorevole e porre le basi di un miglioramento strutturale delle reti, dei fattori produttivi e dei servizi. Scontiamo ritardi antichi da recuperare. La ripartenza è una strada nuova e dobbiamo percorrerla con determinazione e speranza come nel dopoguerra, con il concorso di forze e persone ". E sarà fondamentale, lungo il percorso, sfruttare a pieno le risorse del Pnrr, " una grande occasione che non possiamo perdere ".