Fdi: corre Cirielli. Ok di Lega, nodi Fi

Manca solo la ratifica ufficiale che dovrebbe arriva a breve in un vertice dei leader di centrodestra. Le premesse, però, per considerare Edmondo Cirielli (nella foto), viceministro alla Farnesina, il candidato che tenterà di strappare la Campania al centrosinistra nelle prossime elezioni di fine novembre ci sono tutte.

Ieri è uscito un comunicato di Fratelli d'Italia che indica l'ex militare come il candidato più idoneo per il partito di Giorgia Meloni a guidare la regione Campania. Nel comunicato uscito da via della Scrofa il viceministro viene descritto come "profondamente radicato sul territorio". "Ha esperienza e la necessaria capacità - recita la nota - per poter affrontare la sfida non semplice di ridare alla Campania lo stesso buongoverno che Giorgia Meloni sta dando alla nazione insieme con gli amici alleati del centrodestra".

Lo stesso Cirielli risponde al comunicato, e indirettamente alla premier, ringraziando per la fiducia. "Ringrazio la presidente Meloni per la fiducia che mi ha dato - commenta -, sta facendo tanto per il Sud e per l'Italia. Punto a vincere e so che in Campania c'è una grandissima voglia di cambiare".

Sarà pure solo questione di ore per l'annuncio ufficiale, tuttavia Forza Italia frena. E il suo portavoce, Raffaele Nevi, puntualizza: "A oggi il via libera di FI a Cirielli in Campania non c'è". Sulla candidatura interviene pure l'eurodeputato e segretario regionale di FI Fulvio Martusciello: "Prima ancora di sederci al tavolo, Cirielli deve chiedere scusa per gli insulti rivolti a Berlusconi e riportati nel libro Fratelli di chat. Se non si scusa, non si comincia nemmeno la discussione.

Dalla Lega, però, Cirielli incassa già un deciso via libera.

"Come già annunciato da giorni, la Lega è pronta a sostenere il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli a candidato governatore della Campania. Ed è un bene che finalmente si sia giunti a indicare il profilo per replicare anche in Campania il successo del centrodestra, dopo le Marche e la Calabria".