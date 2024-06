"Noi, il Cav e Montanelli". Le rivelazioni dei direttori

È il 12 novembre 2011. «Ad un certo punto di quella giornata interminabile mi chiama il presidente Berlusconi - racconta Alessandro Sallusti - e mi dice: Tieni aperto il Giornale, perché fra qualche minuto mi dimetto. Tento di dissuaderlo, Ma perché? E lui mi risponde così: Dopo aver ascoltato i pareri di tanti miei collaboratori, mi sono chiuso nel mio studio e ho consultato Ennio Doris e Doris mi ha suggerito la scelta giusta: Silvio, ti stanno facendo la più grande porcata, ma per il bene del Paese dimettiti».

Cinque direttori sul palco - con Sallusti, Vittorio Feltri, Maurizio Belpietro, Mario Giordano, Augusto Minzolini - e un cerimoniere d'eccezione, Bruno Vespa, moderatore di una tavola rotonda che è un affresco di mezzo secolo di storia italiana.

Sono dunque le ultime ore del Cavaliere a Palazzo Chigi dove non tornerà più.

Anche Maurizio Belpietro, di fatto al comando in via Negri dal 1997 al 2007, ripesca due telefonate di quei giorni convulsi: «Ho in mente la chiamata di Berlusconi, ma anche quella che ricevetti da Francoforte. Mario Draghi fu molto netto: Ti prego, di' a Berlusconi di non far fare un governo tecnico a Mario Monti. Guarda che lo spread era molto elevato anche con Prodi. Il tema non è lo spread, ma la stabilità del Paese. Quella fu un'operazione politica fortemente voluta dal Presidente Giorgio Napolitano. Senza quell'intervento secondo me non ci sarebbe stata la scissione del Pdl e i vari addii di Fini, Alfano e Verdini».

Siamo nella cornice degli IBM Studios fra i grattacieli scintillanti di Porta Nuova, nel cuore della Milano del ventunesimo secolo, ma i cinque direttori raccontano questi cinquant'anni. O meglio, gli ultimi trenta, dalle dimissioni di Indro Montanelli in poi, anche se Sallusti, oggi di nuovo al timone del quotidiano fondato nel 1974, si sbilancia sul futuro: «C'è stata e c'è una grande crisi dell'editoria, ma i giornali non moriranno secondo me, perché dettano ancora l'agenda dei talk e degli argomenti che poi dilagano sui social».

Si torna dunque al 1994 e all'arrivo in via Negri di Vittorio Feltri. Anzi, qualche mese prima: «Ero direttore dell'Indipendente, un foglio che aveva avuto una progressione straordinaria, e andai a trovare Berlusconi. Il Cavaliere mi disse che avrebbe fondato un nuovo partito e mi copiò pure il nome chiamandolo Forza Italia, come una mia vecchia trasmissione televisiva. Tutti pensano che lui fosse un dittatore e invece lui mi chiese solo di fare il Feltri, cosa che mi veniva facile, e non mi chiamò mai per impormi nulla. Anzi, ricordo che all'inizio era incerto su chi mettere alla testa del movimento politico che stava nascendo. Mi buttò lì due nomi: Segni e Martinazzoli. Io lo ascoltai, poi gli dissi: Ma sei matto? O lo fai tu o non lo fa nessuno. È così lo convinsi».

Dopo Berlusconi, Montanelli, con Vespa inesauribile nel narrare a sua volta aneddoti e suggerire spunti di cronaca: «Con Montanelli - riprende Feltri - andavamo a mangiare alla Tavernetta in via Fatebenefratelli. Era un uomo dai gusti semplici e mi piaceva moltissimo. Quando uscì il mio primo editoriale, lui mi chiamo e mi fece i complimenti aggiungendo: L'unica cosa che mi dispiace è che non l'abbia firmato io».

Insomma, un signore d'altri tempi anche se se ne andò con tutto il suo prestigio e un bel pezzo della redazione. L'addio del fondatore fu un trauma, ma il giornale non fu fagocitato dalla «Voce» e anzi le copie lievitarono fino quasi a quota 250mila.

Ricomincia così un'avventura che arriva ai giorni nostri. Il Giornale e gli infiniti arabeschi del potere. Mario Giordano, direttore dal 2007 al 2009, rompe però quel tetto di cristallo: «Certo, eravamo attenti a quel che succedeva fra i corridoi del Parlamento e nelle stanze del Governo, ma il Giornale, il Giornale in cui ero cresciuto e che poi ho diretto, era anzitutto per noi una boccata di ossigeno, la possibilità di guardare più alla società che al Palazzo. Certo, poi non siamo ingenui e sappiamo anche tutto il resto. Seguimmo da vicino il discorso di Berlusconi a Onna, il 25 aprile 2009, forse il suo momento più alto, ma fatalmente anche l'incipit della sua caduta».

Subito dopo Onna, Berlusconi va a Casoria, come puntualizza Vespa, e si inizia a parlare di Noemi e delle altre ragazze. Comincia la stagione delle Olgettine e la stella del Cavaliere si appanna.

Episodi noti e altri sconosciuti. Ci si sofferma sul Quirinale e sul ruolo niente affatto notarile di Oscar Luigi Scalfaro, che Feltri aveva ribattezzato «il Campanaro» e soprattutto sulle mosse di Napolitano. «Re Giorgio». Si, perché non c'è solo l'invasione di campo con la creazione quasi sartoriale del governo Monti. «Era il 2010 - rievoca Minzolini - e in quel momento dirigevo il Tg1. Fini era in ascesa e Berlusconi, per quello che abbiamo appena detto, era in difficoltà. Era appena nato Fli e insomma Fini pensava di disarcionare il Cavaliere. Io in un editoriale avanzai l'ipotesi del ribaltone e mi ricordo che a un certo punto suonò un telefono che di solito era muto. Era Napolitano che mi contestava proprio quella parola, ribaltone, che pure era ampiamente usata nel gergo giornalistico».

Non finisce qua: «L'avvocato Coppi mi raccontò che nell'agosto 2013, subito dopo la condanna definitiva del Cavaliere, Napolitano si presentò nel suo studio e gli disse in sostanza che gli avrebbe concesso la grazia, ma in cambio Berlusconi avrebbe dovuto lasciare la politica».

Vespa trae una conclusione, alla sua maniera: «Napolitano sarebbe stato perfetto per un sistema semipresidenziale alla francese».

Riflessione che spinge sempre Vespa a sostenere la bontà, pur con tutti i possibili distinguo tecnici, di una riforma come quella del premierato. Non possono esserci esecutivi partoriti da congiure di Palazzo, tradendo la volontà dei cittadini.

Da Monti a Draghi, è proprio questa la trama faticosa di un periodo confuso: «A me è toccato il compito più difficile - riprende Sallusti, direttore del Giornale dal 2010 al 2021 e poi, dopo il biennio minzoliniano, dal 2023 a oggi - perché è stato il periodo meno eroico del centrodestra e la democrazia era finita in un limbo, con premier che hanno governato con le formule più strane.

Con il ritorno di Giorgia Meloni , nell'ottobre 2022, si sono ripristinate le condizioni di agibilità giornalistica più chiare rispetto al decennio precedente».

Un'altra fase, appena iniziata, che il Giornale è pronto a interpretare.