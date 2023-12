Non c'è pace per il "Pupone". Scatta l'accertamento fiscale

La guardia di finanza a casa di Francesco Totti. Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno notificato all'ex stella della Nazionale e della Roma un atto di verifica fiscale. Si tratta di un accertamento che, per diverse annualità, verrà svolto nei confronti del calciatore romano. Verrà passato al setaccio lo stato fiscale del campione.

Non è un atto di accusa, ma un controllo di natura amministrativa e non penale, definito da fonti di «routine». Non significa quindi che Totti abbia evaso il fisco. Ovviamente il controllo servirà per verificare la regolarità dei pagamenti ricevuti, delle numerose sponsorizzazioni e delle tasse pagate. Il lavoro è stato affidato al nucleo di polizia economico finanziaria delle fiamme gialle di Roma e, solo nei prossimi mesi, si avrà un responso definitivo. L'avvocato del calciatore ha spiegato di non essere al corrente di questa verifica da parte della Guardia di Finanza.

Dietro ai controlli ci potrebbero essere i precedenti del calciatore con il gioco d'azzardo. I conti di Totti erano entrati nel mirino dei risk manager: uno era cointestato con l'ex moglie Ilary Blasi e l'altro con l'ex team manager della Roma, Manuel Zubiria Furest. I sospetti sono emersi anche per assegni e bonifici per oltre un milione di euro emessi da questi conti nei confronti di una società con sede a Monte-Carlo, nonché di pagamenti verso una società collegata al casinò di Londra e una che sembra essere collegata al casinò di Las Vegas.

Tra le operazioni nel mirino del pool di Bankitalia c'era anche un prestito infruttifero da 80mila euro inviato da Totti a una pensionata di Anzio, che ha innescato negli stessi giorni una serie di bonifici da parte di parenti della donna, uno dei quali sarebbe amico intimo di Totti. E proprio nel conto di quest'uomo, genero della pensionata, erano transitati diversi bonifici provenienti da società operanti nel settore delle scommesse online.

L'ex calciatore della Roma sarà ascoltato nei prossimi giorni dalla Guardia di finanza. Accanto a lui potrebbero esserci un avvocato fiscalista e un commercialista che serviranno a spiegare i dettagli dei pagamenti.