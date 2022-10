"Niente governi anomali". Lollobrigida avverte: centrodestra unito o si rivota

Si stringono i tempi per la formazione del nuovo governo e tutti gli attori sono alla ricerca della quadra definitiva per stabilire la squadra di governo da presentare a Sergio Mattarella nei prossimi giorni. Il centrodestra vuole e deve restare unito per i prossimi cinque anni, superando le incomprensioni fisiologiche che si sono generate nelle ultime settimane. " Noi siamo disposti a qualsiasi cosa per rispondere agli impegni assunti con gli italiani. L'obiettivo di tutti dev'essere il bene del Paese, scegliere insieme una squadra per realizzarlo ed essere leali reciprocamente ", ha detto Francesco Lollobrigida, braccio destro di Giorgia Meloni in Fratelli d'Italia, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica.

C'è grande ottimismo, anche in vista dell'incontro di questo pomeriggio tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni negli uffici di Fratelli d'Italia in via della Scrofa a Roma: " Serve un percorso di chiarezza che nelle prossime ore contiamo si possa riattivare. Gli italiani ci hanno votato per un progetto chiaro, hanno scelto forze politiche che ritenevano di incarnare una stagione nuova rispetto agli ultimi dieci anni. Non possiamo più perdere tempo ".

Parole molto chiare quelle dell'esponente di Fratelli d'Italia, che rassicurano e tranquillizzano sull'esito dei prossimi incontri per arrivare a una formazione definitiva dell'esecutivo che sarà chiamato a guidare l'Italia nei prossimi 5 anni. " Giorgia non conosce il rancore e qualsiasi arrabbiatura, se emersa, sarà sopita dall'interesse generale. Un governo senza Forza Italia? Non sono possibili inciuci né governi anomali ", ha spiegato il capogruppo, mettendo a tacere tutte le voci messe in circolazione nelle ultime ore da parte di un'opposizione scomposta, che ha tutto l'interesse a creare tensioni nel gruppo di maggioranza.

L'obiettivo di Fratelli d'Italia, come ha ben spiegato Lollobrigida lanciando una frecciata alla sinistra, non è " governare solo per farlo ". Giorgia Meloni vuole " coinvolgere le migliori energie dentro e fuori la politica. Se ci saranno queste condizioni, bene. Altrimenti neppure ci proviamo. E torniamo dagli elettori, riproponendo a quel punto una coalizione diversa ". Non ci sono margini di dubbio nelle parole di Francesco Lollobrigida, che è comunque sicuro che questa opzione non sarà percorsa, perché si troverà un accordo in tempi brevissimi. Nel momento in cui Giorgia Meloni riceverà l'incarico da Sergio Mattarella, " non si tirerà indietro dal presentare una squadra autorevole, con energie del centrodestra e della società ".