"A te piacerà quello della sinistra...". Così la Meloni stronca il contestatore

Premessa: una scena simile, di certo, non la vedrete a un comizio della sinistra. Il vizio di infastidire l'avversario politico anche quando è tra i suoi simpatizzanti, infatti, non rientra nelle abitudini degli elettori moderati. Diversamente, la pratica sembra essere gradita a certi attivisti della gauche nostrana. Ne sa qualcosa Giorgia Meloni, che in un suo recente incontro pubblico a Catania è stata interrotta da un contestatore, arrivato fin sotto il palco di Fratelli d'Italia per criticarla. Ma l'esponente di centrodestra, che in quel momento stava arringando i suoi, non si è fatta turbare e anzi ha replicato a tono al detrattore.

L'episodio, catturato dalle telecamere, la dice lunga sul tenore della campagna elettorale in corso e sulla considerazione che certa sinistra ha degli avversari politici. Nel capoluogo siciliano, la leader di Fratelli d'Italia stava spiegando ai propri elettori le ricette del centrodestra per ridurre il costo del lavoro e la pressione fiscale. " Penso sia giusto, all'inizio, immaginare una tassa piatta su quello che fatturi in più rispetto all'anno precedente. Se tu hai lavorato meglio quest'anno e ti sei rimboccato le maniche, su quello che guadagni in più lo Stato non si deve prendere i soldi ", aveva affermato la Meloni, riscuotendo il consenso dei suoi simpatizzanti. Nella folla, però, c'era anche qualcuno che non la pensava così.

" In questa nazione manca il principio basilare del merito, di uno Stato giusto ". Mentre la leader di Fdi pronunciava queste parole, infatti, dalla platea scattava la protesta del contestatore. Le parole di quest'ultimo non sono state registrate dai microfoni ma in compenso si è udita nitidamente la risposta immediata della stessa Meloni. Rivolgendosi al proprio detrattore, l'ex ministra ha affermato: " Non ti piace lo Stato giusto? Eh vabbè, a me sì. A te piacerà quello della sinistra, dove chi delinque è bravo e chi vuole lavorare non lo è ". E ancora: " Sto dicendo delle cose abbastanza sensate, a voi piace un altro mondo e abbiamo visto come è andata ".