Nuoro, crolla un solaio: morti due ragazzini

Sono state probabilmente le piogge abbondanti degli ultimi giorni a provocare, nel tardo pomeriggio del giorno di Pasquetta, il crollo del solaio di una casa diroccata alla periferia di Nuoro che ha ucciso due ragazzini di 14 e 15 anni, travolti da travi e calcinacci.

Patrick Zola e Ethan Romano erano amici. Si erano avventurati nel casolare, come avevano fatto tante altre volte, senza rendersi conto del pericolo che stavano correndo. Con loro c'era un altro giovane, che si è salvato e ha dato l'allarme. Purtroppo quando sono arrivati i soccorritori per i due adolescenti, sommersi da un cumulo di detriti, non c'era più nulla da fare. Le operazioni di recupero non sono state facili per via dell'instabilità della struttura e per il timore di ulteriori crolli. Le chiazze di sangue trovate sul pavimento del rudere fanno pensare che i due amici fossero al primo piano quando sono stati investiti dalle macerie del tetto, che ha ceduto probabilmente in seguito alle infiltrazioni d'acqua provocate dalla pioggia ininterrotta di domenica. L'edificio, abbandonato da decenni, si trova in località Badu 'e Carros, a una cinquantina di metri dalla parrocchia di San Domenico Savio, gestita dai salesiani, ed era un luogo dove spesso i ragazzi si riunivano per stare un po' per conto loro, nonostante gli avvertimenti del parroco e delle suore che si raccomandavano di stare lontani da quel casolare perché pericoloso. Il terreno sarebbe di proprietà di diversi eredi.

L'immobile, che nonostante fosse diroccato era liberamente accessibile, è stato messo sotto sequestro dalla Procura di Nuoro che ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità per l'abbandono e l'incuria dell'area. Il pm Riccardo Belfiori sta raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire la dinamica dell'evento, anche attraverso le immagini del rudere riprese dai droni dei vigili del fuoco. La squadra mobile è stata incaricata di sentire il ragazzino che era con le due vittime, salvo perché rimasto all'esterno del rudere, e di verificare l'eventuale presenza di altri ragazzini presenti sul posto al momento del crollo. Sui due corpi è stata disposta l'autopsia, che sarà eseguita all'ospedale San Francesco di Nuoro dove sono state trasferite le salme.

Ieri c'è stato un pellegrinaggio silenzioso sul luogo della tragedia degli amici di Patrick e Ethan al termine della veglia di preghiera nella chiesa di San Domenico, dove i due ragazzi rimasti uccisi frequentavano quotidianamente l'oratorio. Per molti di loro quel vecchio edificio era un luogo di ritrovo abituale. Nessuno dei ragazzi, ancora increduli e sotto choc, aveva voglia di parlare.

Solo lacrime e abbracci consolatori.