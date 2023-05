Nuova pista per la scomparsa di Maddie: ricerche in un bacino idrico dell'Algarve

Torna a far parlare di sé Madeleine McCann, la bambina scomparsa all'età di quasi 4 anni il 3 maggio 2003 da una stanza di un albergo di Praia da Luz, in Algarve, regione turistica nel Portogallo del Sud. Sono in corso ricerche nel bacino idrico di Arade, poco lontano dal punto in cui la piccola era sparita, e nel quale nelle ore della scomparsa era stato avvistato Christian Brueckner, il cittadino tedesco di 45 anni che dal 2020 è formalmente accusato di aver rapito e probabilmente ucciso la piccola Maddie.

Le ricerche, richieste dalla polizia tedesca, sono state rivelate dalla stampa portoghese e non smentite dalle autorità tedesche. Hans Christian Wolters, procuratore di Braunschweig, ha di fatto confermato la circostanza. La polizia portoghese ha allestito una grande tenda blu che funge da «campo base» dell'operazione e ha chiuso tutte le strade attorno al bacino, nel quale stanno lavorando una ventina di agenti. Brueckner, che attualmente è in carcere per una violenza sessuale ai danni di una donna di 72 anni, ha sempre negato di essere coinvolto nella scomparsa della piccola, malgrado molte prove lo inchiodino, compreso le tracce del suo cellulare nella zona dell'hotel in cui si trovava Maddie.

Il caso di Maddie tiene da anni sulle spine l'opinione pubblica inglese. La piccola era stata lasciata dai genitori a dormire in hotel coi fratellini gemelli di due anni mentre loro mangiavano in un ristorante a un centinaio di metri e per questo lungamente accusati di incuria.