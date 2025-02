Pr ai domiciliari per stupro: evade e fa un’altra vittima

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando si dice recidivo: ai domiciliari per avere violentato una ragazza immagine, evade la sera stessa per andare a ballare e abusa di un'altra giovane, anche lei alla ricerca di un lavoro in un locale notturno. Questa volta per Augusto Sanchez Martinez, 36 anni, peruviano, noto pierre delle notti romane, si sono aperte le porte del carcere. E la polizia adesso sta accertando se ci sono altri casi di abusi sessuali su aspiranti ragazze immagine.

L'ultima vicenda è molto simile a quella avvenuta ai danni della ventenne residente della periferia nord della capitale che lavorava in un locale in zona Tiburtina. Anche la seconda vittima, stessa età della prima, era in cerca di un'occupazione notturna. La sua strada ha incrociato quella del promoter che, approfittando del fatto che non era ancora disponibile il braccialetto elettronico che avrebbe dovuto indossare, lo scorso 23 gennaio, fresco di arresto per la prima violenza, subito dopo essere stato accompagnato ai domiciliari dai poliziotti è uscito di casa per andare in una discoteca di viale Marconi, dove ha violentato un'altra ragazza di 20 anni, dopo averla narcotizzata. I due avrebbero consumato insieme cocaina in bagno e poi bevuto alcolici, finché la giovane ha perso il contatto con la realtà, forse dopo avere bevuto qualche sostanza sciolta in una bevanda. Esattamente come successo con l'altra vittima, invitata a bere tutto di un fiato un cocktail che le aveva fatto dimenticare quanto accaduto. I fatti sono stati poi ricostruiti dalle indagini della polizia. La violenza sarebbe avvenuta nella sua macchina, in un parcheggio nei pressi del locale. Nel secondo caso invece il peruviano avrebbe portato la ragazza stordita a casa sua.

Questa volta, avendo l'uomo violato le prescrizioni dei domiciliari, di fatto evadendo, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, considerando che solo in cella possono essere salvaguardate le esigenze di cautela sociale.