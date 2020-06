Oltre 8 milioni di contagi. Ogni giorno 100mila casi

Superati gli otto milioni di casi nel mondo, sfondata la soglia dei 430mila morti, per una media di 100mila contagiati al giorno nelle ultime due settimane. La pandemia di coronavirus comincia a far tregua in Europa occidental ma continua a martoriare ancora il resto del pianeta e a galoppare in alcune aree. «Quasi il 75% dei casi recenti proviene da 10 paesi - spiega il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus - principalmente nelle Americhe e nell'Asia meridionale. Tuttavia, vediamo anche un numero crescente di casi in Africa, Europa orientale, Asia centrale e Medio Oriente».

E le previsioni invitano a grande cautela in vista dell'autunno. «La co-circolazione di Covid-19 e dell'influenza stagionale può peggiorare l'impatto sui sistemi sanitari già sopraffatti», spiega l'Oms. «La sorveglianza dell'influenza è stata sospesa o sta diminuendo in molti Paesi, e c'è stato un forte declino nella condivisione delle informazioni e dei virus dell'influenza a causa del Covid-19» e questo potrà «avere effetti a breve e lungo termine, come la perdita di capacità di rilevare e segnalare nuovi virus influenzali con potenziale pandemico». «Nonostante sia in corso la risposta globale alla pandemia di Covid-19 - aggiunge il direttore Oms - non possiamo perdere di vista altri importanti problemi di salute pubblica, compresa l'influenza. Questa colpisce ogni paese ogni anno, con la sua quota di morti. Stiamo entrando nella stagione dell'influenza dell'emisfero meridionale e iniziamo a pianificare la stagione dell'emisfero settentrionale: dobbiamo garantire che rimanga priorità assoluta».