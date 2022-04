Ora Dibba fa il docente di politica: ecco quanto costa il corso

Il rapporto dei grillini e dei post-grillini con le elezioni territoriali è sempre stato deficitario (lo dicono i risultati) ma Alessandro Di Battista detto "Dibba", noto esponente fuoriuscito dal MoVimento 5 Stelle che da mesi dialoga con Giuseppe Conte per un eventuale rientro, viene comunque considerato un "uno dei comunicatori più straordinari del panorama italiano".

Tant'è che "Dibba" sarà il docente principale di un corso di comunicazione politica in vista delle imminenti elezioni amministrative.

La notizia si apprende via web: la promozione dell'appuntamento formativo è spuntata sul sito del giornalista Marco Venturini, che è l'organizzatore del tutto. "Apprendi le strategie più efficaci da usare in campagna elettorale per ottenere il miglior risultato alle elezioni di giugno", si legge. Subito dopo, in bella vista, una fotografia dell'ex parlamentare grillino che viene descritto anche attraverso i suoi numeri social. Che visualizzazioni e follower possano coadiuvare le strategie elettorali, specie quelle destinate a declinarsi sui territori, è un argomento opinabile ma la post-politica in salsa pentastellata - lo sappiamo - crede fermamente a questo tipo di evoluzioni.

Il corso si terrà il prossimo 18 maggio, alle 18.30, ed il luogo deputato ad ospitare le sapienti considerazioni dell'ex grillino ma sempre anti-sistemico è Google Meet. C'è anche il prezzo: 39 euro ma l'offerta scade il 27 aprile. Motivo per cui, chiunque voglia carpire i segreti delle campagne elettorali amministrative di Di Battista (quali?), viene invitato ad affrettarsi. Anche il tempo sarà limitato: il tutto durerà tre ore.

"Dibba" potrà così distribuire il suo sapere. Per esempio, un passaggio dell'evento potrebbe (suggeriamo) riguardare lo storico crollo del 2013, quando il MoVimento 5 Stelle, con il docente del corso odierno in lizza ai tempi per la leadership o comunque molto in vista sul piano nazionale, passò dalla doppia cifra delle politiche ai numeri striminziti della Sicilia. Ma è solo uno dei tanti casi che potrebbero essere annoverati tra le straordinare performance amministrative pentastellate.

Anche il caso dell'ex sindaco della capitale Virginia Raggi, eletta a furor di popolo come segno dirompente di novità dai romani, e poi bocciata senz'appello dopo un solo mandato, tanto da essere esclusa da ballottaggio nonostante fosse uscente, potrebbe fare da casistica. Sì, ma di tutto quello che non andrebbe fatto, anche in termini di comunicazione politica, per poter conseguire certi risultati.

Comunque sia, l'offerta non termina con il corso da tre ore. C'è anche questa opzione: "L’opportunità di una call privata di un’ora e mezza fra te, Alessandro Di Battista e Marco Venturini, durante la quale potrai ricevere consigli personali e fare domande su casi specifici. Analizzeremo il lavoro che hai fatto fino ad ora per la tua campagna o ti aiuteremo a progettarlo, in modo che sia efficace e professionale", viene fatto presente. In questo caso, le disponibilità sono solo cinque, mentre il costo è di 900 euro.

Dopo il "Dibba" parlamentare, il "Dibba" reporter ed il "Dibba" studente di falegnameria, è spuntato il "Dibba" docente di comunicazione politica. In attesa del ritorno, da sempre telefonato, della prima versione.