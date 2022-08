Ore contate per il beluga smarrito nella Senna

La Francia ha il fiato sospeso per le sorti di una balena beluga che si è persa nella Senna, il fiume che bagna Parigi. È corsa contro il tempo per salvarla. Il cetaceo appare infatti stanco ed emaciato ma tutti i tentativi di alimentarlo negli ultimi giorni sono stati inutili. Finora ha sdegnosamente rifiutato le trote vive e le aringhe morte che gli sono state offerte.

Non c'è tempo da perdere. «Deve essere spostato nelle prossime 24-48 ore, queste condizioni non sono buone per lui», ha dichiarato all'Afp Lamya Essemlali, responsabile di Sea Shepherd France. I soccorritori hanno quindi escogitato una nuova strategia: un cocktail vitaminico da somministrare alla balena tramite flebo. «Le vitamine saranno somministrate da un veterinario usando una freccia», ha spiegato Isabelle Dorliat Pouzet, segretario generale della prefettura dell'Eure.

Il beluga è stato avvistato la prima volta martedì scorso, a circa 70 chilometri da Parigi: è visibilmente malnutrito e sembra non avere la forza per tornare indietro verso il mare, distante circa 160 chilometri. Sabato nuotava avanti e indietro nella chiusa di Nôtre-Dame-de-la Garenne, che misura circa 125 metri per 25, visibilmente smarrito. Le autorità sperano che l'iniezione di vitamine stimoli il suo appetito e lo aiuti a risalire il fiume fino al Canale della Manica, dove potrà nuotare di nuovo nelle sue acque fredde. Il Beluga infatti è una specie protetta che solitamente vive nelle acque artiche, subartiche e comunque salate. L'esemplare che si è smarrito nella Senna mostra segni evidenti di stress e stanchezza: sulla sua pelle sabato sono comparse piccole macchie e non è chiaro se sia una reazione all'acqua dolce della Senna o un ulteriore segnale che non sta bene. Emette anche pochi di quei caratteristici canti che sono tipici della balene e anche questo non fa ben sperare. Il timore è che possa fare la stessa fine tragica dell'orca Sedna: a inizio giugno, fu avvistata nella Senna, tra Rouen e Le Havre e fu trovata morta, uccisa, come dimostrò l'autopsia, dalla fame.