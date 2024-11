Organizza festa per la figlia ma non si presenta nessuno

Ascolta ora 00:00 00:00

Non dimenticherà facilmente la festa per i suoi cinque anni. E non perché sia stata particolarmente divertente, ma perché ha passato tutto il tempo ad aspettare gli amichetti che non sono mai arrivati. La sua mamma ne aveva invitati 35, li aspettavano in una sala giochi affittata per l'occasione e addobbata con i palloncini colorati, come piace ai bambini di quell'età. Ma non si è presentato nessuno. La maggior parte senza avvertire.

È accaduto a Cortona, in provincia di Arezzo, anche se la famiglia è di Castiglion del Lago, a pochi chilometri di distanza. Una vicenda triste, che sta facendo molto discutere. La mattina successiva alla mancata festa, la mamma della piccola ha sfogato la sua amarezza sui social con un post sotto ad una foto della sala vuota con il buffet intatto. «È vergognoso. Mia figlia ha fissato per ore la porta, aspettando che qualcuno dei suoi amici entrasse per festeggiarla», ha scritto la donna su Facebook. Rivolgendosi poi agli altri genitori, gli ha augurato di non trovarsi mai nella stessa situazione: «È umiliante». Sconcertati anche i titolari della sala giochi affittata per il party: «In nove anni di attività, non ci era mai successa una cosa simile».

La mamma della festeggiata aveva mandato 35 inviti e racconta che 10 genitori avevano declinato per impegni precedenti.

Ma neanche gli altri 25 piccoli che avevano assicurato la loro presenza si sono presentati. C'è da dire che la festa era stata organizzata in un giorno feriale e molti genitori avranno avuto difficoltà a portare i propri figli a Cortona in orario di lavoro. Ma almeno una telefonata avrebbero potuto farla.