Otto regali appetitosi per riuscire a digerire anche questo Natale

Babbo Natale è un grasso signore che tutti gli anni complotta contro i nostri trigliceridi. Ci si può arrendere senza combattere, oppure provare a resistere, o ancora darsi una regola: stravizi sì ma solo se vale la pena. Niente torroni da discount e tartine confezionate, e che cavolo.

Ecco qualche idea per un Natale da buongustai. Per regali, autoregali, per celebrare la gioia del Natale, per sopportare la noia del Natale, per fregarsene del Natale. Insomma, per quello che vi pare.

Etichette da investimento. Che poi un regalo può essere anche un investimento. In vini da collezione, ad esempio. Come quelli che propone Vindome, la prima app specializzata, che per il Natale 2021 propone Vindome Christmas, tre nuove selezioni di vini preziosi e di difficile reperibilità sul mercato, direttamente ex-chateau. Da Bordeaux una verticale di sei annate di Chateau Pontet Canet (800 euro) e una verticale di tre annate di Leoville Las Cases (da 1.650 euro), dall'Argentina una Magnum di Malbec Nicolas Catena Zapata 2016 (130 euro). Ciascuna con consegnate gratuita o, in alternativa, con un anno di stoccaggio incluso. Su www.vindome.net.

Mixology casalinga. Per chi ama la mixology di alta scuola ma non ha voglia di uscire di casa, ecco i cocktail ready-to drink (e ready-to-share) di NIO, che possono esserve versati direttamente nel bicchiere (quello adatto, please) e con la giusta quantità di ghiaccio. Per Natale l'azienda fondata da Luca Quagliano e Alessandro Palmarin che si avvale della «firma» di Patrick Pistolesi, uno dei 50 bartender più bravi del mondo, propone la Barricati Box (con alcuni classici in versione barricata) e alcuni Experience kit.

Sculture golose. Sei sculture natalizie in cioccolato quelle realizzate con pregiate fave di cacao dal pastry chef di Peck, Galileo Reposo, che reinventano con un tocco di ironia l'iconografia delle feste. Le creazioni sono prodotte a mano negli storici laboratori di via Spadari 9 e sono disponibili nei tre negozi milanesi (via Spadari 9; Peck CityLife in Piazza Tre Torri; Peck Porta Venezia in via Salvini 3).

Un gin a pieni giri. Un gin italiano di qualità, dalle note degustative decise e agrumate. Ma anche un progetto dall'estetica forte quello dell'imprenditore Paolo Dalla Mora, che celebra l'immaginario motoristico degli anni Ottanta. Per questo Engine riproduce la forma e la grafica di una lattina di olio da motore e si avvale di testimonial che si identifichino con quell'epoca e quel mondo. Inoltre con «Fuel for your soul» Engine prende ispirazione da Food for Soul, l'organizzazione no-profit fondata dallo chef Massimo Bottura e da sua moglie Lara Gilmore per contrastare lo spreco alimentare e l'isolamento sociale.

Una tavola elegante. Ricevere è un'arte, a maggior ragione a Natale. Sì, ma come evitare errori marchiani e cadute di stile? Ecco allora il libro «Il Galateo della tavola», realizzato dal Cucchiaio d'Argento in collaborazione con Federica Visconti (Editoriale Domus, 256 pagine, 39 euro). Un volume ricco di consigli e immagini per omaggiare la bellezza della tavola e il senso d'ospitalità tipicamente italiano.

Ti mando da Wicky. Un voucher per un'esperienza gastronomica è una buona idea, che diventa ottima se il locale è Wicky's Innovative Japanese Cuisine, uno dei migliori ristoranti di ispirazione orientale d'Italia. Vari i «tagli» delle gift card, acquistabili su www.wicuisine.it: Menu Degustazione (110, 120 o 140 euro); Pranzo Bento Box classica (45 o 50); Pausa Pranzo (60). Oppure un «luxury delivery».

Caviale sì ma italiano. Poche cose fanno festa più del caviale. Quello Calvisius, il migliore di produzione italiana, può essere valorizzato con una serie di ricette esclusive come i Tacos con tartare di storione al risotto con burro d'ostrica. Tra i prodotti delle feste il caviale essiccato con sale di Cervia, lo storione tonnato o il Lingotto con grattugia microplane che consente l'utilizzo anche con piatti caldi.

Se il salame fa boom. Paolo Griffa è lo chef del Petit Royal di Courmayeur, che ha un concetto assai ludico della cucina. Per Natale propone Dynamite, un salame di cioccolato preparato con biscotti montati al burro, ganache al cioccolato Sur del lago 72 per cento aromatizzato al Cognac Hennessy e zucchero effervescente, tutto avvolto da un sottile strato di puro cioccolato rosso che ne va un candelotto di dinamite. Solo che la miccia sprigiona stelline luminose. A partire da 35 euro.