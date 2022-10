Ovazione per l'eurosaluto di Tajani

Lo aveva predetto nei giorni scorsi. Queste per Antonio Tajani sarebbero state giornate molto particolari. Prima l'elezione alla Camera dei deputati, come ultima tappa di una lunga militanza in Forza Italia, della quale è arrivato a ricoprire il ruolo di coordinatore nazionale. Quindi l'addio a Strasburgo che lo ha visto per 28 anni impegnato a rappresentare gli azzurri nel consesso europeo.

Tajani, insomma, entra a Montecitorio («debuttante alla mia età, mi sono commosso»), lasciando il Parlamento europeo. Ieri il coordinatore azzurro (già vicepresidente del Ppe) ha fatto il suo ultimo intervento nell'aula di Strasburgo. «Per una Europa politica forte mi sono battuto negli ultimi 28 anni della mia vita - esordisce l'eurodeputato -. Questo è il mio ultimo intervento in questa Aula e voglio confermare l'impegno per una Europa politica, per un Parlamento più forte, che abbia potere di iniziativa legislativa, perché si possa nei prossimi anni tutti quanti noi continuare ad essere fieri cittadini europei».

«Ringrazio tutti quanti voi, a cominciare da lei, presidente, tutti i colleghi del mio gruppo politico, ma anche quelli degli altri gruppi politici» aggiunge Tajani. «Ho sempre cercato, anche da presidente del Parlamento, di essere obiettivo. Mi scuso se ho commesso errori, ma ho sempre cercato di rispettare tutti i parlamentari, a qualsiasi forza politica appartenessero - sottolinea Tajani -. Ringrazio anche tutti i funzionari e gli interpreti per quello che hanno fatto per metterci di esprimerci nella nostra lingua madre. Grazie a tutti voi. Continuerò nel Parlamento italiano a combattere le mie battaglie in favore di una Europa politica più forte».

Un discorso seguito da un lungo applauso dei deputati presenti, con l'onore di una commossa standing ovation. Anche la presidente dell'Aula, la maltese Roberta Metsola, ha voluto celebrare a suo modo l'evento esprimendosi in italiano nella sua replica. «Grazie presidente Tajani e in bocca al lupo».

Alla vigilia della Plenaria, il gruppo degli eurodeputati azzurri ha scelto all'unanimità Fulvio Martusciello come capodelegazione al posto del dimissionario Tajani.