Alluvioni in Pakistan almeno 800 vittime

Le inondazioni di origine monsoniche senza precedenti stanno devastando il Pakistan da almeno 10 giorni e l'allarme si sta espandendo anche in India. In Pakistan colpita in maniera drammatica in particolare la provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Il bilancio delle vittime, assolutamente parziale, ha superato le 800 persone, di cui circa 480 in Khyber Pakhtunkhwa e 165 nel Punjab. Migliaia di persone hanno abbandonato le loro case e i loro villaggi con inondazioni improvvise che hanno causato migliaia di sfollati e feriti e reso numerose comunità isolate e irraggiungibili. I soccorritori hanno utilizzato anche i droni per trovare le persone bloccate sui tetti e oltre 900.000 persone evacuate da più di 3mila villaggi.

Le violente precipitazioni stanno colpendo anche l'India. A Gurugram, la seconda capitale indiana dell'IT, le strade principali e alcuni tratti della strada principale sono completamente allagati. Il traffico si è trasformato in un caos con ingorghi chilometrici, auto e autobus in panne e moto trascinate via dalla corrente. Migliaia di pendolari sono rimasti bloccati per ore, costretti a muoversi nell'acqua alta fino al ginocchio. La rabbia dei residenti si è riversata sui social media con immagini e denunce contro il governo della città e le infrastrutture: "Questo è l'inferno, non una Millennium City". Secondo gli esperti i disastri ricorrenti sarebbero causati da carenze croniche di drenaggio e da errori di pianificazione urbana, con la scomparsa di bacini naturali che rendono le città fragile di fronte alle piogge monsoniche.

"L'Europa è al fianco del Pakistan che sta affrontando delle devastanti inondazioni", ha detto l'Alta rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas.

"Ho appena parlato con il ministro degli Esteri pakistano, Ishaq Dar, per esprimergli le mie condoglianze per la tragica perdita di vite umane. L'Ue sta stanziando un milione di euro per sostenere i servizi sanitari, l'acqua e i servizi igienico-sanitari e l'assistenza alle persone colpite", ha spiegato Kallas.