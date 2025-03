Le pagelle degli ospedali italiani: bocciata la Puglia

Ascolta ora 00:00 00:00

Cosa emerge dalla classifica sugli ospedali con le più alte valutazioni del mondo? Che il migliore in assoluto sta negli Stati Uniti d'America. E che in Italia, i migliori sono quelli del Nord. Ma c'è, tuttavia, qualche timido buon segnale anche dalla Puglia. Regione che pure indossa la maglia nera per quanto riguarda la maggior parte delle sue strutture.

La classifica in questione è stata stilata dal World's Best Hospitals 2025, che ormai da anni è uno degli indicatori più accreditati per analizzare le performance sanitarie degli ospedali. Da qui risulta che il primo in Puglia, e al Sud, è l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. A livello nazionale occupa la 35esima posizione. «Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto nuovamente il riconoscimento di World's Best Hospitals da Newsweek anche per il 2025, che ci conferma come il primo ospedale del Sud Italia per il sesto anno di fila sottolinea Gino Gumirato, direttore generale dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Questo risultato è frutto dell'impegno costante di tutti gli operatori sanitari dell'Ospedale ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti di tutto il Consiglio di Amministrazione. Nel perseguire l'eccellenza, i professionisti di Casa Sollievo mettono l'ammalato sempre al centro dell'attenzione sia nell'assistenza clinica e chirurgica, sia nel campo della ricerca scientifica, affinché l'obiettivo resti invariato: rispondere ai bisogni di salute dei cittadini offrendo prestazioni sanitarie fortemente integrate, ad alta specialità, e caratterizzate da un alto contenuto tecnologico, professionale e umano». Il Policlinico di Bari al 39esimo posto in Italia. Subito dietro, tra i pugliesi, il Perrino di Brindisi, al 56esimo posto.

L'ospedale San Paolo di Bari è 69esimo, il Vito Fazzi di Lecce 76esimo. Il Riuniti di Foggia 83simo. Solo 132esimo, penultimo in Italia, il Santissima Annunziata di Taranto.

La metodologia utilizzata per il ranking del 2025 ha preso in considerazione i seguenti dati, elencati in ordine di importanza e di peso attribuito nella composizione del dato numerico finale: sondaggi tra decine di migliaia di colleghi, medici e professionisti in ambito sanitario, principalmente nazionali (peso attribuito 40%); metriche di qualità ospedaliera sul rapporto pazienti/medici-infermieri, qualità dell'assistenza per trattamenti specifici e misure di igiene e sicurezza, tempi di attesa (37,5%); esperienze dei pazienti (17,5%); sondaggio su implementazione e utilizzo delle PROMs (Patient-Reported Outcome Measures), ovvero misure di esito riportate dal paziente (5%).