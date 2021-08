Paolo Berlusconi: "Tempi maturi per cambiare la giustizia"

In settimana, Paolo Berlusconi ha firmato a Roma, nei pressi del Pantheon, il referendum sulla giustizia promosso dalla Lega e dai Radicali. " Fortunatamente credo i tempi siano maturi ", ha dichiarato l'imprenditore ed editore poco dopo aver sottoscritto i sei quesiti. Berlusconi è stato poi intervistato dal settimanale Chi nei minuti successivi: " La riforma del ministro Marta Cartabia è un primo passo, molto timido e incompleto, nella giusta direzione. Comunque importante perché è la prova che l’Italia, fino a oggi bloccata sullo status quo delle norme sulla giustizia, adesso con il governo Draghi ha cominciato a darsi una mossa, sollecitata anche dall'Europa ".

Paolo Berlusconi, in via di completa guarigione da un tumore alla gola, ha sfidato la canicola romana per dare il suo contributo al referendum, considerato prioritario in questo momento per tanti motivi, tra i quali la necessità di richiamare gli investitori internazionali, che " restano lontani dal nostro Paese per i tempi biblici della sua giustizia, sia civile che penale ". Un deterrente importante, che scoraggia le attività: " Cambiare le regole della giustizia avrà un effetto benefico sulla vita delle imprese e sulla vita privata dei cittadini italiani ".

Un punto, l'ultimo, che Berlusconi ha sottolineato ricordando le vicende giudiziarie di Enzo Tortora, esempio di un modus operandi che continua a ripetersi, come dimostra il recente caso del senatore di Forza Italia Antonio Caridi, " assolto da un'infamante accusa di associazione a delinquere in un processo di 'ndrangheta perché il fatto il sussiste, ma solo dopo aver trascorso 18 mesi in carcere ". Paolo Berlusconi ha citato l'esempio di Tortora e di Caridi, ricordando che " può capitare a chiunque ".