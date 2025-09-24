"Il papà di Musk accusato di abusi su cinque figli e figliastri"

Errol Musk, il padre di Elon Musk, è stato accusato di aver molestato per anni cinque tra figli e figliastri tra Sudafrica e California. Lo scrive il New York Times, che ha esaminato atti di polizia e di tribunale, testimonianze di assistenti sociali e familiari e lettere personali. Sarebbero state tre differenti le indagine condotte dalla polizia nel corso degli anni contro il settantanovenne, che ha avuto tre mogli e nove tra figli e figliastri. Delle inchieste due sarebbero state archiviate, mentre non è chiaro come sia andata a finire la terza.

Le prima indagine è partita da accuse che risalgono al 1993 quando una figliastra di quattro anni di Errol, Jana, aveva riferito ai parenti che il patrigno l'aveva toccata in modo improprio. Si tratta della stessa ragazza, figlia della sua ex moglie, che a vent'anni ha poi avuto un figlio da lui.

Nel 2002, a Malibu, la stessa ragazza raccontò di aver sorpreso il patrigno mentre annusava la sua biancheria intima. In seguito lo accusò anche di averla baciata contro la sua volontà e di aver compiuto abusi nei confronti delle due figlie avute con la madre, Heide-Mari Bezuidenhout, e nei confronti di un figliastro morto in un incidente.

Le ultime accuse risalgono al 2023, quando Errol era stato accusato da un figlio di cinque anni di averlo toccato in maniera lubrica sul fondoschiena, provocando anche l'intervento di in assistente sociale.

Secondo il New York Times le accuse di molestie nei confronti del padre sarebbero state un fattore significativo della rottura di Elon con il padre. Errol Musk non è mai stato condannato e ha riconosciuto un solo episodio in modo peraltro parziale, mentre per gli altri ha parlato di accuse "false" architettate dai familiari per ottenere denaro da Elon Musk, al quale Errol sostiene di essere molto vicino.

Una cosa non confermata da Elon, che anzi nel 2017 disse in una vibrante intervista a Rolling Stone, che il padre aveva fatto "quasi ogni cosa malvagia che si possa immaginare" e nella biografia autorizzata del 2023 precisò di non avere rapporti con lui.