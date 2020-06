Paragone smonta il Movimento 5 Stelle: "Ormai è una fake politica"

L'incidente in cui è stato coinvolto ha preoccupato tutti: in molti hanno temuto il peggio, ma alla fine Gianluigi Paragone si è ripreso ed è tornato ancora più determinato di prima. Non ha mai usato giri di parole o mezzi termini né per esprimere le proprie posizioni né per denunciare dure realtà, e anche questa volta non si è tirato indietro. Nell'intervista rilasciata a La Repubblica è intervenuto sul recente scontro che si è venuto a creare all'interno del Movimento 5 Stelle, ma ha voluto fare una premessa chiara: " Il Movimento è una fake politica e ha rinnegato completamente quello per cui era nato. Cioè essere una forza antisistema. Oggi sono tutti incollati alle poltrone e integrati nel sistema ".

L'ex pentastellato si è pronunciato dopo le frecciatine tra Alessandro Di Battista e Beppe Grillo: lo storico attivista ha chiesto un'immediata convocazione di un congresso o assemblea costituente per costruire una nuova agenda politica, ma il garante ha replicato in maniera seccata accusandolo di avere " il senso del tempo come nel film 'Il giorno della marmotta' ". Un botta e risposta che - a giudizio dell'attuale senatore del Gruppo Misto - ha confermato una finzione: " Oggi Grillo vede i 5 Stelle come alleati del Pd in un campo riformista e Conte è il leader perfetto ". E come mai il presidente del Consiglio in carica rappresenta una figura così esemplare? Perché non gli si potrebbe contestare nulla in quanto sarebbe un leader senza passato: " Se Di Battista facesse una accordo con i dem tutti gli rinfaccerebbero quello che ha detto in questi anni contro il Pd; se facesse un accordo con Bruxelles, quello che fino a ieri diceva dell’Europa ".

Il partito di Paragone

Il giornalista ha posto poi l'attenzione sulla figura di Dibba, spendendo parole al miele nei suoi confronti: " È uno innamorato del Movimento, è colui che incarna l’ortodossia dei 5 stelle. Una persona leale, perbene ". Tuttavia avrebbe un limite: non vedere ciò che sono diventati i grillini. E le parole del comico genovese hanno semplicemente ricordato la realtà dei fatti: " Oggi c’è un padrone, e uno solo ". Ed è pronto a scommettere che in conclusione non accadrà nulla nel M5S, neanche dopo l'intervento di Di Battista: " È ancora convinto di poter sanare i 5 Stelle. Ma il Movimento è morto e adesso si è liberato un campo ".