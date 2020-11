Da Parigi a Berlino, aria di riapertura

«Potremo muoverci liberamente nelle sere del 24 e 31 dicembre» annuncia Emmanuel Macron, anche se dal 15 dicembre in Francia sarà coprifuoco dalle ore 21 alle 7 del mattino. Il Paese ha superato ieri le 50mila vittime ma il presidente francese annuncia che il picco è ormai superato e che da sabato 28 riapriranno i negozi e le biblioteche. Cinema e teatri riapriranno dal 15 dicembre. E se dal 20 gennaio la situazione si sarà stabilizzata, i liceali potranno tornare in aula e il Paese a una vita quasi normale. Nel frattempo deroga speciale per la vigilia di Natale e San Silvestro.

Dalla Francia alla Germania. Oggi si svolge il vertice delle Regioni, con Angela Merkel. I Laender hanno già trovato un'intesa sulle misure natalizie anti-Covid che sottoporranno alla cancelliera. Ecco le conclusioni: prosegue fino al 23 il lockdown soft (con scuole aperte e negozi ad accesso limitato, una persona ogni 40 metri quadrati) ma alcune misure vengono rafforzate in vista delle feste. Se dal primo dicembre i ritrovi privati sono ammessi fra massimo 5 persone appartenenti a due nuclei familiari, il tetto sarà invece esteso nel periodo natalizio. Consentiti gli incontri tra due nuclei familiari al massimo per un totale di 10 persone, esclusi i bimbi fino a 14 anni.

Anche la Spagna è al lavoro sulla questione. Cenoni per massimo sei persone e coprifuoco all'una di notte il 24 e il 31 dicembre. Sarebbero questi i provvedimenti, secondo la bozza circolata sui due principali quotidiani del Paese, El Mundo ed El Pais. Il governo di Pedro Sanchez vuole limitare il più possibile gli spostamenti, sia all'interno del territorio nazionale che con l'estero, ma non dovrebbe imporre confini territoriali.

La Gran Bretagna si avvia verso la fine del lockdown nazionale prevista per il 2 dicembre e il primo ministro Boris Johnson annuncia che già dalla prossima settimana gli spettatori potranno tornare negli stadi, fino a un massimo di 4mila nelle zone a basso rischio e di 2mila in quelle a medio rischio. Dopo il 2 dicembre sarà infatti introdotto un nuovo sistema di restrizioni anti-Covid a tre livelli. Pub e ristoranti potranno riaprire solo nelle aree a livello 1 e 2, soggetti a un regime di «solo asporto» nelle aree di livello 3. Per salvare il Natale, dal 15 dicembre chi arriverà in Inghilterra via aereo, traghetto o treno, potrà terminare la quarantena dopo soli cinque giorni, se negativo, contro i 14 attuali.