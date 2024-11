Patentini digitali per gli studenti

Ascolta ora 00:00 00:00

È partito dal liceo Tred (Transizione Ecologica e Digitale) Luigi Einaudi di Siracusa il primo progetto-pilota del Corecom Sicilia per il rilascio del patentino digitale. Un percorso di formazione in sette tappe per aiutare i più giovani a muoversi in rete e sui social in modo responsabile. Destinatari venti studenti del secondo anno che incontreranno docenti, esperti informatici, avvocati, educatori digitali, giornalisti, investigatori e i rappresentanti dell'Agcom. Il progetto, che nei prossimi mesi toccherà altre province siciliane, si concluderà lunedì 9 dicembre con la cerimonia di consegna dei patentini digitali. «Oggi le nuove generazioni passano gran parte del loro tempo dietro lo schermo di uno smartphone - ha osservato il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia - ma sono contrario a ogni divieto di utilizzo dei social sotto i 16 anni, come si è ampiamente discusso a livello nazionale dopo l'allarme lanciato dai pedagogisti. È necessario, invece, dialogare coi ragazzi e mettere in campo ogni azione finalizzata a rafforzare una nuova cultura digitale che va intesa anche come conoscenza delle regole e dei limiti etici, che consentano un equilibrato e consapevole utilizzo di questi strumenti straordinari ma allo stesso tempo rischiosi».

«Disinformazione, reputazione digitale, conoscenza delle regole,

dati personali - ha spiegato il commissario del Corecom Sicilia, Aldo Mantineo - sono punti chiave per la navigazione in internet, che non deve essere fatta con una benda sugli occhi, ma in modo ragionato e consapevole».