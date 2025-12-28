"Passo rilevante nella lotta al terrorismo. Hamas infiltrato in profondità in Europa"

È con sollievo e inquietudine, che le autorità israeliane prendono atto dell'operazione che ha stroncato la cellula di Hamas in Italia.

Sollievo per il risultato, inquietudine per il grado di penetrazione dell'organizzazione islamista. Il ministro israeliano per la Diaspora, Amichai Chikli, accoglie con favore gli arresti e i sequestri, definendoli "un passo importante nella lotta contro il terrorismo di Hamas, che ha progressivamente spostato il proprio baricentro in Europa". "Allo stesso tempo - aggiunge, citato da Haaretz - l'operazione mette in luce la profondità dell'infiltrazione di Hamas nelle società europee".

Chikli esprime l'auspicio che l'indagine rappresenti "un punto di svolta e l'inizio di uno sforzo deciso per smantellare le reti di Hamas in Europa e nel più ampio mondo occidentale".

La notizia è riportata con ottima evidenza sul "Jerusalem Post" che riporta le circostanze dell'operazione e il commento del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "L'Italia arresta finalmente il migliore amico di Hamas a Roma" si legge in un blog su "Times of Israel".

Intanto, il mondo ebraico italiano esprime gratitudine e auspica che si faccia chiarezza definitiva. "Mesi e mesi di indagini esperte - osserva Noemi Di Segni presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane - alla fine gettano luce di verità sui finanziamenti raccolti facendo leva sui sentimenti di pietà e prontezza ad aiutare il popolo palestinese e Gaza, usando strumenti e spazi che l'ordinamento costituzionale italiano riserva ai valori alti, e che invece sono stati abilmente abusati". "Siamo grati alle forze dell'ordine e alla magistratura per il loro instancabile impegno" conclude.

Il presidente della Comunità di Milano, Walker Meghnagi, ringrazia le forze dell'ordine per l'operazione che - sottolinea - aumenta la sicurezza sia delle comunità ebraiche che di tutti gli italiani in generale".

"Sono anni che denunciamo la vicinanza di Hannoun ad Hamas - aggiunge

Davide Romano, del Museo della Brigata ebraica. E aggiunge che Hamas "sfruttava la generosità di tanti occidentali a fini terroristici. Denunciamo questa deriva da anni, inascoltati da spezzoni del Pd, del M5S e di Avs".