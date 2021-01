"Quella pasta è fascista". Il solito doppiopesismo colpisce la Molisana

Ci mancava solamente la polemica sulla presunta "pasta fascista". A finire nel tritacarne mediatico un'eccellenza italiana come La Molisana di Campobasso, scivolata nella bufera per i nomi scelti per alcuni formati e la descrizione fatta (poi cancellata) sul sito dell'azienda e sui canali social. " Negli anni Trenta l'Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di pasta: Tripoline, Bengasine, Assabesi e Abissine " - aveva scritto l'azienda, che ha poi deciso di scusarsi con un messaggio pubblicato su Facebook. " Ci scusiamo per il riferimento riguardante i formati di pasta Abissine rigate e Tripoline che hanno rievocato, in maniera inaccettabile, una pagina drammatica della nostra storia. Cancellare l'errore non è possibile, ci stiamo impegnando a revisionare i nomi e i contenuti dei formati in questione, attingendo alla loro forma naturale ".

Gli antifascisti da tastiera che ignorano la storia delle nostre eccellenze

Trattasi, tuttavia, di una polemica sterile e inutile alimentata da chi vede il fascismo ovunque e smontata, pezzo per pezzo, dal sito del Gambero Rosso. La verità è che le tanto discusse "abissine", osserva Massimiliano Tonelli sul sito web della celebre guida enogastronomica, " sono presenti anche nei cataloghi di molti altri pastifici ", e sono uno dei " tanti formati di pasta nati nella prima metà del novecento e denominati in omaggio alla cronaca e all’attualità di allora ": nello specifico il nome richiama alla conquista dell’Abissinia (poi Etiopia) durante gli Anni Trenta, in pieno fascismo. La scheda-prodotto (come ogni scheda-prodotto sul sito di Molisana) " racconta storia e vicende del formato in questione, spiega la nascita ai tempi del colonialismo italiano, indica che lo stesso formato – visto il nome dal sapore troppo fascista – all’estero si chiamava diversamente ".

Le "Tripoline" si trovano in moltissimi altri pastifici e supermercati