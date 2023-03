Via alla patente di guida digitale già dai 17 anni

La Commissione europea propone nuove regole sulla patente. Arriva il documento digitale valido in tutta l'Unione e si prevede che si possa far pratica di guida su auto e camion accompagnati sin dai 17 anni: se si passerà l'esame si potrà guidare da soli già dal compimento dei 18. Formazione e test terranno conto di più della sicurezza di pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche.

Saranno condivisi i dati per rendere efficace in tutta l'Ue la sospensione delle patenti. Ed è prevista una stretta su alcune infrazioni come sorpasso pericoloso, superamento delle linee continue, guida contromano. La patente di guida digitale proposta dalla Commissione sarà una prima assoluta al mondo. Sarà accessibile attraverso un telefono cellulare o un altro dispositivo digitale, e riconosciuta in tutta l'Ue. Consentirà procedure amministrative semplificate, mentre resterà sempre possibile richiedere anche la patente cartacea o con tessera fisica.

Nel 2022, ha segnalato la Commissione, più di 20mila persone hanno perso la vita sulle strade dell'Unione, con vittime in gran parte tra pedoni, ciclisti e utenti di scooter e moto. Le nuove regole puntano a raggiungere l'obiettivo di non avere morti sule strade dell'Unione entro il 2050. Tra le proposte della Commissione si estende in tutta l'Ue la 'tolleranza zerò sull'alcol per i neopatentati (è previsto un periodo di astinenza totale alla guidi due anni, in Italia è già di tre), considerando che 2 incidenti mortali su 5 coinvolgono conducenti con meno di 30 anni, anche se i giovani sono solo l'8% di tutti i conducenti. Verranno fatte valutazioni più mirate dell'idoneità medica per mettersi al volante.