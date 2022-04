Pd allibito da Giuseppi: "Questo sfascia tutto"

Ma dove vuole arrivare questo?», si chiedono improvvisamente atterriti al Nazareno. Per la prima volta, il sospetto che ci sia, negli strappi continui e sempre più violenti di Giuseppe Conte, qualcosa di molto più «distruttivo» e «opaco» (parole di dirigenti dem) del semplice bisogno di risalire nei consensi si fa strada tra gli alleati del Movimento Cinque Stelle. Ieri l'ex avvocato del popolo è andato sui social ad inveire non solo contro il premier Draghi, ma anche contro di loro: «Pretendo rispetto, basta accuse di irresponsabilità», strilla battendo i pugni sul tavolo. L'ordine di scuderia subito partito dal segretario Letta è: «Non rispondere alle provocazioni», per evitare di alimentare la tensione prima di capire «dove vuole andare a parare Conte». Il quale ovviamente nega con sdegno di voler provocare crisi di governo, ma intanto manda all'aria la mediazione sulle spese per la Difesa voluta da Quirinale e Pd in vista del voto di ieri sul decreto Ucraina, e sfida Draghi (che invece, avendo ben capito l'antifona, avrebbe preferito un chiarimento definitivo) rimettendo in discussione anche gli obiettivi del Def e gli impegni internazionali dell'Italia. Il tutto condito da proclami da campagna elettorale sulla «sofferenza degli italiani». Ecco quindi che nel Pd si affaccia il dubbio che il vero obiettivo dell'ex premier sia quello di «destabilizzare il governo e l'Italia», «sfasciare tutto» e andare in fretta al voto, nel bel mezzo di una guerra, per lucrare sulla crisi.

«Si sta comportando come Trump negli Usa, che opera per indebolire il fronte interno: un bel regalo a Putin», ragiona un dirigente dem. Che si chiede: «Perché Di Maio non parla? Questa pericolosa deriva va fermata». C'è anche chi avanza il sospetto che Conte voglia accelerare la crisi perché «tra poco rischia di trovarsi con l'acqua alla gola: avete letto lo scoop del Corriere della Sera sugli scopi spionistici della missione russa da lui autorizzata, e poi bloccata da Guerini? Se la questione viene confermata e il caso esplode, lui rischia di essere travolto». Senza contare il problema delle prossime amministrative: le beghe giudiziarie di M5s sono tutt'altro che risolte, la disponibilità del simbolo è contestata, nuovi ricorsi sono in arrivo. E allo stato attuale, spiega chi segue il dossier amministrative nel Pd, «i 5S rischiano di non poter neppure presentare le liste». Con esiti devastanti anche per la leadership ri-acquisita via sondaggio online. Quindi, meglio correre al voto anticipato, magari con una Lista Conte, e intestarsi il bottino. Alleandosi con chi?

«Dalla partita del Quirinale in poi, Conte ha ricominciato a frequentarsi e sentirsi spesso con Salvini, il quale a sua volta sta assai in difficoltà nel centrodestra: a questo punto non escludiamo nulla, neppure un fronte unito dei populisti», dice un senatore. Altro che «campo largo» dei progressisti. Dal Pd tornano ad alzarsi le voci di chi chiede una nuova legge elettorale per liberarsi di un alleato sempre più improponibile: «È del tutto evidente la necessità del proporzionale, altrimenti avremo coalizioni tenute insieme da ragioni numeriche e non politiche, e una legislatura ancora più travagliata di questa», dice Salvatore Margiotta. Non tutti seguono la consegna del silenzio imposta da Letta: «Conte si sta comportando in modo strumentale e irresponsabile», denuncia Matteo Orfini.