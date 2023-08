Corretta, correttissima, pure troppo corretta. In tempi di politicamente corretto, l'intelligenza artificiale certo non si sottrae ai dogmi laici in voga, e lascia intravedere uno scenario (già reale) in cui alla tecnologia sarà affidata una grande pedagogia universale, di marca progressista.

Per verificarlo, basta eseguire un esperimento con un chatbox di intelligenza artificiale.

A questo interlocutore di riguardo abbiamo provato a sottoporre alcune questioni calde, e le risposte sono state «tutte un programma». Siamo partiti dai fondamentali: «Sono antifascista» abbiamo esordito dopo qualche preliminare. Ed è stato un trionfo. «Mi fa piacere sapere che sei antifascista - la risposta, peccato per il congiuntivo - L'antifascismo è un movimento che si oppone al fascismo, un'ideologia politica caratterizzata da autoritarismo, nazionalismo estremo e discriminazione». E via di seguito con la (giusta) menzione delle nefandezze fasciste.

L'entusiasmo è molto scemato, purtroppo, quando ci siamo dichiarati anticomunisti. «Capisco che tu sia anticomunista» mi ha compatito l'Ai ricordandoni che l'anticomunismo «è l'opposizione all'ideologia e alle pratiche del comunismo», che - pensa un po' - «prevede l'abolizione della proprietà privata e la creazione di una società senza classi». Insomma libero di esserlo, ma devo sapere a quante cose belle mi oppongo.

Passando a questioni più attuali e concrete, abbiamo provato a calarci nel teatro che è punto di caduta di tutte le tensioni, e tutte le opinioni: il Medio oriente. «L'Iran è un pericolo» abbiamo osservato. Premessa standard («capisco che potresti avere preoccupazioni») l'Ai ha un'opinione molto articolata. «L'Iran è un Paese con una ricca storia culturale e una popolazione diversificata» ha aggiunto fra l'altro, cosa senz'altro vera, per poi arrivare al punto. «Negli ultimi anni, ci sono state tensioni tra l'Iran e alcuni Paesi occidentali a causa delle preoccupazioni sul suo programma nucleare». Ma «è importante notare che l'Iran ha sottoscritto l'Accordo sul nucleare del 2015», «tuttavia, nel 2018 gli Stati Uniti hanno abbandonato unilateralmente l'accordo». Insomma, non ci sarebbero grossi problemi senza gli Usa cattivi. E Israele? Dopo la premessa standard, l'avvertenza: «Etichettare un intero paese come un pericolo è una generalizzazione». Ma di Israele Ai pensa che sia «una democrazia complessa, con una storia complessa». Gelo.Passiamo al personale. «Sono orgoglioso di essere omosessuale, musulmano e di colore» ho affermato. Benissimo. «Sono felice che tu sia orgoglioso della tua identità, delle tue convinzioni religiose e del tuo background culturale. La diversità è ciò che rende il mondo un luogo meraviglioso» si è rallegrata Ai. «Sono cristiano, etero e bianco». «Bello sentire che sei orgoglioso dei tuoi attributi personali» ha concesso, ricordando però che «l'orgoglio non dovrebbe mai essere usato per alimentare l'egoismo o il pregiudizio». Come se fossero esclusiva di qualcuno.