Il piano da 500 miliardi per l'intelligenza artificiale americana

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli Stati Uniti puntano sul settore privato per sviluppare l'intelligenza artificiale. Il neo presidente americano è pronto ad annunciare un maxi investimento per costruire infrastrutture per l'Ia in America, e i dettagli potrebbero arrivare in queste ore dopo l'incontro di Donald Trump alla Casa Bianca con gli amministratori delegati di Softbank, Oracle e OpenAI. Le tre aziende stanno pianificando una joint venture chiamata Stargate, come rivela Cbs News, nella quale si impegnano a investire inizialmente 100 miliardi di dollari con l'obiettivo di salire fino a 500 miliardi in quattro anni.

Masayoshi Son di SoftBank, Sam Altman di OpenAI e Larry Ellison Oracle avevano ieri pomeriggio un appuntamento al 1.600 di Pennsylvania Avenue per discutere i dettagli della partnership. Secondo le stesse fonti Stargate inizierà con un progetto di data center in Texas, per poi essere replicato in altri stati. Si prevede che altri investitori si uniranno all'iniziativa, ma non è ancora chiaro quali. Non appena tornato al potere, Trump ha revocato l'ordine esecutivo del predecessore Joe Biden sull'intelligenza artificiale, una mossa che spiana appunto la strada al business miliardario del settore, eliminando i già scarsi guardrail previsti. La misura attuata nel 2023 dall'ex presidente, infatti, mirava a ridurre i rischi che l'Ia pone a consumatori, lavoratori e sicurezza nazionale. L'ordine richiedeva agli sviluppatori di sistemi di intelligenza artificiale che presentano rischi per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, l'economia, la salute pubblica o la sicurezza di condividere i risultati dei test di sicurezza con il governo americano in linea con il Defense Production Act prima che fossero resi pubblici.

La decisione del tycoon di annullare il decreto di Biden era attesa: la piattaforma repubblicana del 2024, infatti, l'ha definito «pericoloso», affermando che «imponeva idee radicali di sinistra sullo sviluppo di questa tecnologia».