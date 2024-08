Ascoli, cade in un canale. Annega bambino di tre anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia ieri a Spinetoli, frazione del Comune di Ascoli Piceno dove un bambini di tre anni è morto dopo essere caduto in un canale irriguo. A nulla sono servite le manovre per rianimarlo eseguite dai sanitari intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo si sarebbe allontanato da casa senza che nessuno se ne accorgesse, arrivando fino al canale per le acque irrigue che si trova poco distante dall'abitazione. I familiari del piccolo, di origine straniera, hanno dato l'allarme non appena si sono accorti della scomparsa del bambino e subito sono iniziate le ricerche in tutta la zona. Due persone che passavano vicino al canale hanno visto il bimbo che era caduto all'interno nel canale e hanno chiamato i soccorritori che subito lo hanno recuperato e tirato fuori.

Le condizioni del bambino sono parse immediatamente gravissime e sono iniziate le manovre di rianimazione durate diversi minuti ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarlo.

Secondo le testimonianze, il canale è profondo circa un metro e mezzo e il piccolo è stato ritrovato a circa 400 metri di distanza da dove era stato visto l'ultima vota dai familiari che ne avevano segnalato la scomparsa anche ai carabinieri.

Tra i primi a soccorrerlo un medico, aiutato poi dai sanitari del 118 che nel frattempo erano arrivati sul posto ma ormai era già troppo tardi, tanto che l'elicottero dell'elisoccorso è stato rimandato indietro. Sul caso è stata aperta un'inchiesta anche se sembra acclarata la tragica fatalità