Da Pichetto a Vannacci: ad Abano la festa del "Giornale"

L'incontro del vicepresidente del consiglio superiore della magistratura Fabio Pinelli con il nostro inviato Stefano Zurlo ha aperto ieri sera ad Abano Terme la festa annuale dei lettori del Giornale, giunta alla 14esima edizione e ospitata come sempre all'hotel Mioni Pezzato. E non si poteva partire con un tema più attuale della giustizia, al centro del dibattito per la riforma elaborata dal governo - che prevede tra l'altro la separazione delle carriere - e per la clamorosa protesta inscenata da una parte della Magistratura.

L'evento proseguirà per l'intera settimana, fino a domenica prossima 2 febbraio, articolandosi secondo la collaudata formula che combina benessere termale, escursioni e incontri con protagonisti della scena politica ed economica; insieme con i tanti giornalisti del Giornale che intervengono per intervistare gli ospiti e intrattenere i lettori, che anche quest'anno hanno aderito numerosi: oltre 200 le presenze confermate per l'intera settimana.

Il programma prevede almeno un dibattito al giorno. Oggi arriva il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin (in foto) che verrà intervistato alle ore 21 da Pier Luigi Bonora. Al centro dell'attenzione c'è l'iter della legge, appena presentata dal ministro, per portare in Italia il nucleare di terza generazione; ma anche il futuro europeo del Green Deal. Domani, sempre alle ore 21, si parlerà di politica con il deputato di FdI Riccardo De Corato e il consigliere regionale Chiara Valcepina, intervistati dal caporedattore Giannino della Frattina. Mentre mercoledì sarà la serata a «cinque stelle» con l'intervento, in esclusiva per i lettori, del direttore del Giornale, Alessandro Sallusti.

La settimana prosegue con il doppio appuntamento di giovedì 30: il vicedirettore Francesco Maria Del Vigo intervisterà nel pomeriggio (alle 18.30) l'ex governatore della Liguria Giovanni Toti; mentre alle 21 sarà il turno dell'eurodeputato e vicepresidente del gruppo parlamentare Ecr Carlo Fidanza.

Doppio incontro anche il venerdì 31: alle 18.30 si parla di turismo con l'assessore della Regione Lombardia Barbara Mazzali, intervistata da Stefano Passaquindici. Poi, nel «prime time» delle 21 arriverà ad Abano il generale ed eurodeputato della Lega Roberto Vannacci, atteso sul palco dai due inviati del Giornale Fausto Biloslavo e Fausto Micalessin.

E se venerdì si parlerà di politica e governo, sabato 1 febbraio Biloslavo e Micalessin torneranno sul palco per parlare più specificamente di estero e dei teatri di guerra aperti, da loro ben conosciuti, sempre con il contributo del generale Vannacci. Sarà questo l'incontro di chiusura della festa dei lettori del Giornale. In attesa della 15esima edizione, nel 2026.