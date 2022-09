La pillola di Berlusconi: "Una giustizia efficace deve essere veloce"

Anche questa mattina il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è apparso in un video trasmesso sui suoi principali social per affrontare con gli elettori il tema della giornata. La sua cosiddetta pillola video quotidiana.

"Sono sempre io, senza cravatta e con la camicia blu, e vi dico ancora una volta che una pillola al giorno leva il medico di torno " esordisce l'ex presidente del Consiglio, salutando i suoi follower. "Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra " aggiunge.

Il tema della giornata di oggi sono i processi e la loro lunga durata. Una giustizia efficace, puntualizza Berlusconi, dovrebbe essere veloce, cosa che al momento non è nel nostro Paese.

" In Europa, l'attesa media per una sentenza di primo grado è di meno di 400 giorni, poco più di un anno, in Italia è di 1.200 giorni, quasi quattro anni " spiega Berlusconi. " Poi ci sono gli altri gradi di giudizio e si possono raggiungere anche i 12 anni. Una giustizia ritardata è una giustizia negata, per i colpevoli e per gli innocenti " dichiara.

L'obiettivo di Forza Italia, una volta al governo, sarà quello di tagliare drasticamente i tempi dei processi, promette Berlusconi. "Le udienze devono essere una dopo l'altra, non fra 3 mesi, ma la settimana dopo, 15 giorni dopo " afferma il Cavaliere.

Conclusa la pillola quotidiana, il presidente di Forza Italia invita dunque tutti coloro che si sentono vicini alle idee di FI a recarsi al voto, il 25 settembre. Il post dell'ex premier arriva dopo l'incontro di ieri con il leader del Ppe Manfred Weber, che ha espresso pieno sostegno nei confronti di Forza Italia.