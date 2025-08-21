Caos maltempo, una vittima a Enna

Si sono concluse nel modo peggiore le ricerche dell'uomo disperso nel torrente Crisa, vicino a Enna. I Vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo la cui auto è stata travolta dalla piena del fiume mentre altre persone, a bordo di un'auto diversa, sono riuscite a mettersi in salvo. Le auto si trovavano su una stradina perpendicolare alla strada provinciale 39 che viaggia parallela al torrente Crisa. Il corso d'acqua è quasi sempre asciutto e in quello che dovrebbe essere il suo alveo vi sono delle coltivazioni. "C'è stata una bomba d'acqua e le tre persone sono state travolte Due di loro si sono salvate salendo sul tetto dell'auto, l'altra non ce l'ha fatta", ha raccontato il sindaco di Leonforte Piero Livolsi.

Non solo Sicilia. L'ondata di maltempo agostana ha colpito gran parte del Paese con nubifragi e calo termico al Centro-Nord, mentre al Sud tiene il gran caldo con punte che arrivano a sfiorare i 40 gradi ma con il rischio di bombe d'acqua come a Enna. Italia divisa in due quindi, con 5 regioni in allerta arancione - Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana - e una decina in allerta gialla, dal Friuli Venezia Giulia al Molise, dalla Campania a al Piemonte fino alle Marche, Umbria e Lazio.

Tra i vari interventi, 13 persone sono state soccorse dalla Guardia Costiera nel Circeo. In Toscana il maltempo ha causato disagi ad Arezzo, sul litorale di Pisa e a Siena. Lievi danni anche a Marina di Pisa a causa del vento in alcuni stabilimenti balneari. Nella provincia pisana i vigili del Fuoco invece sono intervenuti per rami pericolanti, alberi sulla strada e vari dissesti. Particolarmente colpita Arezzo, con 115 mm di pioggia caduti in circa 30 minuti.

A Milano parchi chiusi ieri e allerta he prosegue sino alla mattinata di oggi. Anche per domani le previsioni non sono buone.

Ultimi temporali, anche forti, al Nord mentre al centro sono attesi forti rovesci soprattutto nella zona della costa adriatica. Al Sud, tempo instabile in Campania con temporali, mentre al Sud appunto, resiste il grande caldo. Anche il weekend sarà a tratti piovoso con temperature in diminuzione un po' dappertutto.