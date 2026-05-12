Pipistrelli, topi e scimmie: se la natura vuole farci fuori

Dunque, due ornitologi partono per osservare gli uccelli e si ritrovano in una storia di roditori. Da cui non sono stati morsi, almeno non risulta: il contagio da Hantavirus avviene soprattutto respirando particelle contaminate da urine, feci o saliva di roditori. Dove facevano birdwatching i due? In una discarica a Ushuaia, posto ideale per fotografare uccelli nella cacca di topo e beccarsi un virus potenzialmente letale (fossero stati nella "natura incontaminata" forse avrebbero corso meno rischi, o sarebbero morti strangolati da un boa, che almeno ha una sua dignità da horror naturalistico e non trasmette virus).

Quindi ora abbiamo i roditori incriminati (anche la moglie di Gene Hackman morì di hantavirus) e gli umani che vanno dappertutto per fare qualsiasi cosa. Come, chi se la dimentica? Tutta la vicenda dell'origine del Covid 19, dal pipistrello all'uomo (non a Batman), forse passando per un pangolino (prima del Covid 19 nessuno, che non fosse cinese, sapeva cosa fosse un pangolino), o per qualche altro ospite intermedio macellato e venduto in uno di quei luoghi cinesi chiamati "wet market" tra sangue e gabbie e liquami vari, che posti deliziosi. Li hanno chiusi? No, o meglio: hanno vietato alcune cose, regolato altre, annunciato molto, e di fatto sono ancora lì.

E prima ancora la mucca pazza, che non è film di Roberto D'Agostino (quello era Mutande pazze) e non era neppure un virus, era un prione che ti mangiava il cervello, e la zanzara tigre asiatica (neppure una tigre, una zanzara), e Ebola di nuovo dai pipistrelli, e l'influenza suina dai maiali, e la Mers dal dromedario, e senza considerare le varie influenze aviarie trasmesse da polli, anatre, e vari tipi di uccelli di cui ci nutriamo, e il terribile Hiv, da primati non umani a primati umani, e potremmo andare indietro fino al Pleistocene. Passando persino per il vaiolo delle scimmie.

Insomma, io me ne sto a casa perché detesto gli umani, e mi devo preoccupare dei virus portati nel mio salotto da chi va in giro per il mondo in posti improbabili.

Oh sì, c'è la responsabilità umana, il surriscaldamento, la deforestazione, noi ce la mettiamo tutta per estinguerci, però in generale anche la natura tende a farci fuori, da sempre, forse non l'abbiamo capito, mentre i virus, che non capiscono niente, sì.