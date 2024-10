Tel Aviv a Guterres. "Non è gradito"

Ascolta ora 00:00 00:00

Le relazioni tra Israele e le Nazioni Unite sono a un nuovo minimo, con lo Stato ebraico arrivato addirittura a bandire il segretario generale Antonio Guterres dal paese. Il ministro degli Esteri Israel Katz ha definito il leader dell'Onu «persona non grata» e a scatenare l'ira di Tel Aviv in questo caso è stata la prima reazione di Guterres dopo l'attacco missilistico dell'Iran di ieri sera, e il fatto che «non abbia menzionato Teheran per nome condannando inequivocabilmente la sua grave aggressione». Le sue politiche hanno «fornito sostegno ai terroristi, agli stupratori e agli assassini di Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran», ha detto Katz. «Come avrebbe dovuto essere ovvio ieri nel contesto della condanna che ho espresso», ha affermato invece il segretario generale durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza, «condanno di nuovo fermamente i massicci attacchi missilistici di ieri dell'Iran contro Israele, così come ho fatto dopo l'attacco di aprile». Una riposta indiretta alle accuse dello Stato ebraico, mentre il suo portavoce, Stephane Dujarric, ha parlato di critiche «politiche».

Sono mesi che Israele è ai ferri corti con le Nazioni Unite, un atteggiamento che si è intensificato dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, tanto che secondo fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro, Benjamin Netanyahu ha rifiutato qualsiasi contatto telefonico (e non) con Guterres. E solo la settimana scorsa il premier, parlando all'Assemblea Generale dell'Onu, ha definito le Nazioni Unite una «palude antisemita». Tel Aviv ha accusato in numerose occasioni il segretario generale di non aver puntato il dito contro l'attacco di Hamas, pur se in ogni suo discorso sul Medio Oriente (incluso quello di ieri mattina) Guterres ha invece ripetuto la sua condanna del 7 ottobre.

Sempre ieri, parole durissime contro il capo dell'organizzazione internazionale sono state pronunciate dall'ex ministro degli Esteri israeliano Naftali Bennett alla Cnn, a cui ha detto che è un «pagliaccio e un codardo» e dovrebbe dimettersi.