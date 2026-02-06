Ponte sullo Stretto, via libera al decreto

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il Ponte sullo Stretto di Messina, un provvedimento che segna un passo decisivo per la realizzazione dell'opera e che risponde puntualmente ai rilievi della Corte dei Conti. Il dl conferma il pieno rispetto dei controlli di legittimità e scarta l'ipotesi di un commissario straordinario dedicato all'opera, affidando invece al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la regia dell'intero processo. Il Mit sottoporrà ai magistrati contabili l'accordo di programma, curando in raccordo con le amministrazioni competenti "gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del Cipess", che comprendono l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria (Stretto di Messina spa), l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sulle tariffe di pedaggio e la sottoposizione della documentazione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il decreto prevede inoltre un percorso chiaro per gli adempimenti ambientali, con la ricognizione delle valutazioni del Ministero dell'Ambiente secondo la Direttiva Habitat 92/43/CE e un provvedimento del Mit sugli effetti dell'opera su salute e sicurezza pubblica. "Oggi (ieri; ndr) si è definito ulteriormente l'iter approvativo del Ponte sullo Stretto in conformità ai rilievi della Corte", ha sottolineato il Ministero delle Infrastrutture. Parallelamente, il dicastero curerà la preparazione della documentazione necessaria al dialogo con la Commissione Ue, finalizzato a verificare la piena compatibilità del progetto con le norme dell'Unione. L'ad della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha ribadito che non si arretrerà. "La società continuerà nel suo costante impegno per completare la procedura approvativa e per avviare al più presto la fase realizzativa del progetto", ha dichiarato.

Il provvedimento, inoltre, include misure per la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle autostrade A24 e A25, nonché l'ok per la preparazione di un bando-tipo per le concessioni demaniali. "Si tratta di una prima risposta ai numerosi appelli delle associazioni di categoria, a cui il ministro Salvini ha voluto dare seguito, vista la situazione di grande incertezza del comparto", si legge nella nota del Mit, sottolineando come l'azione del governo miri a garantire sicurezza e stabilità, anche per il turismo balneare che rappresenta oltre il 40% delle presenze turistiche nazionali.

Nonostante alcune critiche politiche, il governo conferma così il proprio impegno per un'opera simbolo di sviluppo infrastrutturale e coesione territoriale. "Il decreto assicura trasparenza e piena osservanza delle procedure, senza introdurre figure straordinarie che possano alterare il percorso di controllo", ha spiegato Salvini. L'approvazione del decreto rappresenta quindi un passo concreto verso l'avvio dei lavori, rafforzando la strategia di governance del Mit e garantendo la massima collaborazione tra amministrazioni centrali e locali.

Con questo provvedimento, il governo intende assicurare che il Ponte sullo Stretto non resti un progetto teorico, ma diventi un'infrastruttura reale,

funzionale e sicura, allineata alle direttive europee e ai principi di trasparenza e legalità. Il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia non è solo un'opera necessaria, ma un volano per la ripresa economica del Mezzogiorno.