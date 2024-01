Precipita un elicottero: morti 2 manager altoatesini

Due imprenditori altoatesini sono morti in Canada in seguito a un incidente che ha coinvolto un elicottero da eliski. I due facevano parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace, in British Columbia, e che erano a bordo del velivolo precipitato sulle montagne Skeena, a 700 chilometri da Vancouver, ai confini con l'Alaska. Altre quattro persone che si trovavano sul mezzo sono ferite e versano in gravi condizioni.

Le vittime sono Andreas Widmann, 35 anni, che lavorava nell'azienda di famiglia Texmarket, specializzata in abbigliamento tecnico per ciclisti, e Heinzl Oberrauch, 29 anni, figlio di Georg, fondatore del gruppo Sportler, e nipote di Heiner, presidente della Confindustria altoatesina. Nell'incidente è morto anche il pilota dell'elicottero, di nazionalità canadese. I feriti sono Jakob Oberrauch e Johannes Peer, rispettivamente ceo e cfo del gruppo Sportler, ed Emilio Zierock, imprenditore vinicolo della cantina trentina Foradori. Tutti e tre sono ricoverati al Mills Memorial Hospital di Terrace, versano in condizionai serie ma non sarebbero in pericolo di vita e sono stati contattati dalle rispettive famiglie.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì. L'elicottero, un Agusta A119 appartenente alla Northern Escape Heli-Skiing, società specializzata a trasportare sciatori sulle piste e in particolare per l'attività di eliski, sci fuoripista e freeride che in Europa è limitato solo ad alcune aree, sarebbe precipitato a causa del maltempo. L'area infatti era interessata al momento dell'incidente da una fitta nevicata. Il presidente e direttore generale di Northern Escape Heli-Skiing, John Forrest, secondo The Canadian Press ha assicurato di lavorare «a stretto contatto con le autorità per sostenere le indagini sulle cause dell'incidente, sono grato ai soccorritori che sono entrati subito in azione». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha garantito di aver sollecitato il consolato per «prestare la massima assistenza ai connazionali feriti».