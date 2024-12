Premier e tutti i ministri. Per la festa di Atreju è in arrivo anche Milei

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 1998 è un evento che racconta la storia, l'evoluzione, la trasformazione, la crescita di una comunità politica. Nata con una formula originale, corsara e un po' provocatoria, la festa di Atreju vede oggi i suoi artefici alla guida non solo del partito, ma del Paese. Quella che un tempo era una creatura artigianale oggi è cresciuta fino a occupare il Circo Massimo, in una cittadella creata ad hoc nel cuore di Roma. Una degna cornice per la festa del primo partito italiano, in un appuntamento dai grandi numeri e dalle grandi presenze (350 ospiti e 500 interventi).

L'inizio della kermesse è previsto per domenica 8 dicembre, con l'accensione alle ore 17 dell'albero di Natale e l'animazione del presepe vivente. Il titolo scelto è: «La via italiana - Risposte concrete al mondo che cambia». Il riferimento è a un approccio - quello di Giorgia Meloni - che punta ad avere come bussola la difesa dell'interesse nazionale. Oltre alla pista di pattinaggio quest'anno ci sarà anche «Radio In Onda», la radio di Atreju. Una settimana di confronti e di dibattiti che culminerà nella giornata finale con gli interventi dei big: Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa.

Ricco il parterre di ospiti internazionali, a partire dal Presidente dell'Argentina, Javier Milei, sabato 14 e del Primo Ministro del Libano, Najib Mikati. Poi un confronto sui flussi migratori fra i ministri dell'interno di Regno Unito, Yvette Cooper, Francia, Bruno Retailleau, Malta, Byron Camilleri, e Italia, Matteo Piantedosi.

Saranno presenti tutti i ministri del governo, ma anche figure del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport come i registi Federico Moccia e Fausto Brizzi, le attrici Claudia Gerini, Maria Grazia Cucinotta e Rocio Munoz Morales, la cantante Nina Zilli, l'olimpionica Elisa Di Francisca. Non ci sarà Elly Schlein, «per una reciproca volontà», spiega Giovanni Donzelli. E non si escludono sorprese: «Chissà, vedremo, sorprese ci sono sempre state».