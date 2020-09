Preoccupa la Francia, oltre 7mila positivi in più

Continua a preoccupare la situazione in Francia, dove il Covid continua ad avanzare. Ieri sono stati registrati 7.017 nuovi casi di coronavirus ed è la terza volta dallo scoppio della pandemia che nel Paese transalpino vengono superati i 7mila casi in un giorno. Si tratta di un significativo aumento rispetto ai 4.982 casi registrati martedì. I morti sono stati 25, e hanno portato il totale delle vittime a 30.686. La Direzione generale della salute (Dgs) segnala anche che sono stati identificati 43 nuovi focolai, mentre il tasso di positività dei test è stato segnalato in Francia tra il 24 e il 30 agosto al 4,3 per cento contro il 3,7 della settimana precedente.

Ma tutta l'Europa non è tranquilla. Martedì nel vecchio continente sono stati registrati 29.321 nuovi casi. Il Paese messo peggio è la Spagna che ieri ha contabilizzato 8.581 nuovi casi. Rallentano i casi in Russia, con 4.952 casi che hanno fatto superare il milione di casi totali. Il quarto Paese più colpito è l'Ucraina (2.495 casi), seguita dal Regno Unito (1.508) e poi dall'Italia (1.326).

Nel mondo ieri sono stati toccati 26.072.478 casi in totale. Il Paese più caldo resta l'India, che ieri ha fatto registrare un nuovo record assoluto, 81.480 nuovi contagi, che porta il totale a 3.847.588. L'India resta al terzo posto mondiale per contagi totali dietro agli Stati Uniti (6.273.110, con un aumento di circa 40mila casi al giorno) e al Brasile (3.952.790 casi con un aumento di 41mila casi al giorno). Dopo le tre «potenze» del Covid, ci sono al momento due Paesi sudamericani: l'Argentina (+10,504) e la Colombia (+8,901).