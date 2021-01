"Ragazzi, poche storie, gli scatoloni" La frase che fa venire giù tutto

Il tempo è praticamente finito. Le intenzioni sono chiare, gli annunci sono partiti, il discorso di sfiducia è già pronto, il "ricatto" di Conte è arrivato e la mazzata finale di Renzi non si è fatta attendere: la crisi di goveno è a un passo. Mancano solo gli atti finali e l'esperienza giallorossa sarà alle spalle. Occhi puntati sulla conferenza stampa a Palazzo Madama in programma oggi pomeriggio all ore 17.30, quando Matteo Renzi e la sua delegazione faranno sapere se toglieranno o meno la fiducia a questo esecutivo. L'ex sindaco di Firenze, tra l'altro, proprio ieri è stato destinatario di una sorta di ricatto, di un ultimatum, da parte del presidente del Consiglio: se ritirerà i suoi ministri, non sarò più disponibile a formare una nuova maggioranza con il suo partito.

Un avvertimento che ha finito per distruggere il lavoro di mediazione dei pontieri che avevano provato a ricucire gli strappi, a sanare le ferite e a trattare in extremis per far rientrare l'allarme. La posizione di Palazzo Chigi però è stata chiara: smentito un Conte-ter con l'appoggio di Iv. Ecco perché Teresa Bellanova ha già provveduto ad avvisare i suoi collaboratori: da oggi si torna a casa. Ha preferito tagliare corto, senza chissà quali giri di parole: " Ragazzi, poche storie, preparate gli scatoloni ". Tutti sapevano che sarebbe finita così. Settimane di litigi e veti incrociati, iniziati quando il ministro per le Politiche agricole ha letto la prima versione del Recovery Fund e ha sbottato: " Sull'Agricoltura c'è troppo poco, non lo posso accettare ".

Fuori dal governo

Si era immediatamente messo in contatto con il leader per sfogarsi e per palesare il suo punto di vista: " È chiaro che non c'è rispetto per noi e le nostre richieste, non abbiamo alternative, dobbiamo rompere ". Dall'altra parte anche Elena Bonetti ha messo in guardia la squadra. " Sono convinta che la battaglia è giusta. Lavoreremo come abbiamo sempre fatto, fino all'ultimo, semmai un minuto di più e non uno di meno ", ha spiegato al suo staff con il fiato sospeso. E con una forma verbale declinata al passato ha aggiunto: " È stata un'esperienza straordinaria ". " Elena ma allora che fate? Davvero vi dimettete? Peccato, abbiamo fatto tanta strada insieme ", dicono al ministro delle Pari opportunità. Che risponde senza sbilanciarsi: " Da brava scout io ho sempre lo zaino pronto ".