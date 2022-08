"Presidenzialismo anti-democratico? Follia". Così Renzi stronca Letta

Mentre Enrico Letta si sbraccia per cercare di delegittimare la coalizione di centrodestra, aggrappandosi a fantomatiche derive anti-democratiche che non esistono nella realtà, la coalizione guidata da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini prosegue nel suo lavoro. Il programma dei singoli partiti in comune è stato già preparato da tempo. Tra i punti del programma c'è anche il presidenzialismo, o semi-presidenzialismo, che nelle ultime settimane ha fatto molto parlare a sinistra, dove hanno iniziato un attacco sistematico al centrodestra, accusato di voler minare la democrazia. Attacchi pretestuosi, criticati anche da Matteo Renzi.

Il leader di Italia viva, che ha deciso di fare cartello con Carlo Calenda per le prossime elezioni, non approva il presidenzialismo come forma istituzionale, ma non per questo taccia la controparte di essere pericolosi insurrezionalisti. " In molti gridano alla deriva antidemocratica perché la destra ha proposto il presidenzialismo. Follia. Il presidenzialismo è radicato in tante moderne democrazie occidentali. Io preferisco l'elezione diretta del Premier, non del Capo dello Stato, ma questo non significa che la proposta della destra sia un attentato alla libertà. Impariamo a rispettarci, anche da avversari ", ha detto l'ex premier Renzi nella e-news del suo partito.