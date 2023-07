Bianca Berlinguer: "Pretese da Renzi". Lui la querela

«Il fatto che io sia una donna di sinistra per qualcuno ha generato un'equazione. Che allora dovevo assecondare le decisioni di quella parte politica. In particolare era stata la pretesa di Matteo Renzi: quando ero direttore del Tg3 richiedeva due servizi al giorni, uno contro i 5 stelle ed un altro contro Bersani. Vedo che ora il suo giornale attacca me ed altri perchè avremmo ceduto al richiamo dei soldi».

Così Bianca Berlinguer in un'intervista al «Fatto Quotidiano»: uno sfogo alla vigilia del suo passaggio da Rai 3 alle reti Mediaset.

Ma il leader di Italia Viva non ci sta e ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio civile e penale la giornalista, ex conduttrice di Carta Bianca.

«Già da tempo mi sentivo isolata - racconta la giornalista - un'estranea nella mia stessa famiglia. Assenza di quella comunanza di intenti che ti porta a lavorare bene e tranquillamente. Costretta a parare colpi, sempre da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta. Il rapporto con la direzione Rai non era più ricucibile».