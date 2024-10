La Procura di Pisa: "La Boccia è indagata per truffa immobiliare"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'indagine è a Pisa, il reato ipotizzato è truffa, «per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021». A certificare i nuovi guai per Maria Rosaria Boccia (nella foto) arriva la nota del pm di Pisa Teresa Angela Camelio, che conferma i rumors rivelati dal «Fatto» qualche giorno fa e aggiunge qualche dettaglio. Spiegando appunto che «ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione del presente comunicato stampa, consistenti nel fatto che è già circolata la notizia concernente il possibile coinvolgimento di Maria Rosaria Boccia in un procedimento penale a lei ascritto e che la non univocità del contenuto potrebbe essere pregiudizievole per l'interessata». Dunque meglio chiarire. Comunicando che il fascicolo aperto a carico della 41enne influencer, protagonista del caso di fine estate che ha portato alle dimissioni dell'ex titolare della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è ancora «nella fase delle indagini preliminari» e rimarcando come, di conseguenza, «il soggetto beneficia della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza». Anche la notizia dell'avvenuta visita, la scorsa settimana, delle Fiamme gialle a casa della donna, a Pompei, viene ribadita dalla nota del procuratore toscano, dove viene confermato che è stato «notificato l'invito a comparire per rendere interrogatorio all'indagata ed al suo difensore». Nessun cenno ufficiale all'immobile oggetto dell'ipotesi di truffa da parte di Boccia. Se inizialmente si era ipotizzato che si trattasse di una casa in un centro vicino Pisa, altri rumors adesso spostano il focus sulla Campania, ipotizzando che l'indagine riguardi l'acquisto poi sfumato di un immobile nella regione dove la 41enne abita, da destinare all'attività di ristorazione. Nessuna risposta della donna alla richiesta di un commento fatta dal Giornale. Mentre dal fittissimo album social di Boccia, su Instagram, emerge per certo l'interesse dell'influencer per la ristorazione, sia come comunicatrice che nel ruolo di cliente.

La sorpresa, per il 2021, è arrivata dalla Toscana tre anni dopo, ma non è piacevole per la donna, che ora si ritrova addosso un'accusa di truffa dopo l'indagine a Roma in seguito all'esposto dell'ex ministro Sangiuliano per lesioni e minaccia o violenza a corpo politico.