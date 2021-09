Il messaggio di Prodi che gela il Pd: "I 120? Ci sono..."

Intervenuto alla presentazione del suo libro, "Strana vita la mia", l'ex segretario dei dem Romano Prodi ha commentato alcuni dei temi politici più caldi, potendo contare anche sulla presenza del suo fido "delfino" Enrico Letta.

Viste alcune dichiarazioni rilasciate di recente, non può non ritornare il tema della ventilata candidatura alla carica di capo dello Stato. "Le strade del Quirinale sono imprevedibili? No, nel mio caso sono previste, non imprevedibili. Non ci sono" , spiega ai giornalisti presenti il cosiddetto "professore". "I 101, che poi erano 120, secondo me ci sono ancora e secondo me hanno fatto figli e nipoti" .

Ma cosa pensa Prodi della attuale situazione politica? Con l'accoppiata Draghi-Mattarella, e non potevano esserci dubbi a riguardo viste le forti posizioni europeiste dell'ex presidente dell'Iri, stiamo proprio in una botte di ferro. Se a ciò si aggiunge Letta a capo dei dem, il futuro è proprio roseo per il "professore". "Mattarella presidente della Repubblica, Draghi premier e Enrico segretario del Pd siamo messi bene" , dice entusiasta. Resta, tuttavia, qualche dubbio sulla ricandidatura dell'attuale capo dello Stato: "Mattarella è stato ed è un grande presidente della Repubblica. Ma se leggo quello che Mattarella ha detto credo che sarà difficile" commenta Prodi. "I siciliani silenziosi non cambiano idea" .

Relativamente alla strada percorsa attualmente dal Pd, invece, il giudizio pare divergere leggermente rispetto a quanto dichiarato nell'ultima uscita. "È divertente come vanno le notizie: i titoli dicevano 'Prodi bacchetta Letta' e poi non c'erano i contenuti" , affonda l'ex premier, che aveva in realtà "consigliato" al suo delfino di non incaponirsi esclusivamente sulle battaglie sociali per ampliare i consensi tra la popolazione (leggasi legge Zan e Ius Soli): "Semplicemente siamo d'accordo che la ripresa deve andare insieme a un grande slancio dell'economia e della solidarietà sociale" , glissa Prodi. "Se non lo fa il Pd chi lo deve fare? E Enrico è assolutamente in grado di farlo" .

Il "povero" Enrico, che fa "serenità" di secondo nome, si starebbe anche sacrificando nel ruolo di mediatore tra le correnti interne al Pd e tra il proprio partito e la ambigua compagine grillina, oramai storica alleata. "Quello di federatore è il ruolo che sta ricoprendo ed è il suo ruolo obbligato" , commenta Prodi. "Tu fai il generatore se rompi il gioco di tre-quattro persone e cominci a raccogliere. E questo sta facendo. Il problema è che è un lavoro di un lavoro e di una fatica tali ragazzi...Anche con i CinqueStelle? Sennò con chi federa?" , aggiunge, ribadendo, stavolta, un concetto già espresso nell'ultima intervista, quando aveva utilizzato un termine da grande panificatore. "Il pane si fa con la farina che si ha, c'è la necessità. Io ho fatto alleanze con la fatica di farle" , aveva spiegato alla Annunziatra riferendosi ai grillini. Dopotutto senza alleanze e compromessi le poltrone sono destinate a scivolare via dalle terga.